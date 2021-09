SPÖ-Keck: SPÖ-Tierschutzforderung endlich umgesetzt

Importverbot von Welpen ohne Tollwutimpfung kommt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck zeigt sich heute erfreut darüber, dass das von ihm geforderte Importverbot für Welpen ohne Tollwutimpfung nun eingeführt wird: „Damit wird wieder eine SPÖ-Tierschutzforderung umgesetzt. Das bestärkt für den weiteren Kampf für tiergerechte Haltung in Österreich.“ ****

Zufrieden ist Keck damit aber noch lange nicht, er kündigt weitere Initiativen an, um das Tierwohl in Österreich zu verbessern: „Es ist höchst an der Zeit, dass Vollspaltenböden in der Schweinehaltung endlich verboten werden. Ebenso braucht es Mindeststrafen bei Lebendtiertransporten. Denn nicht nur Haus-, sondern auch Nutztiere haben eine tiergerechte Behandlung verdient.“ (Schluss) sd/bj

