Einladung zum Pressefrühstück csrTAG 2021

„DIGI FOR SDG” - Die neue DNA für die Wirtschaft

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind zwei Megatrends unserer Zeit. Sie verändern unser Leben, unsere Gesellschaft und die Art, wie wir miteinander umgehen. Damit Digitalisierung nicht nur ökonomische Vorteile bringt, müssen wir sie mit den SDGs verlinken - den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Denn nur zusammengedacht, schafft die Welt der Bits und Bytes mit der Welt der Natur und Kultur ökonomische, soziale und ökologische Vorteile für alle.

Finanzielle Mittel für eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft kommen aus Brüssel. Im Rahmen des Green-Recovery-Plans der Europäischen Kommission stehen Österreich 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung. Davon sollen mindestens 37 Prozent in klimafreundliche Projekte und 20 Prozent in Digitalisierung fließen.

Beim csrTAG 2021 trifft Praxis auf Forschung. Unternehmen erfahren, wie sich digitale Innovationen, Prozesse oder Konzepte für nachhaltiges Wirtschaften einsetzen lassen und wie sie den digitalen Wandel in ihrem Betrieb nachhaltig gestalten können.

Bei einem Pressefrühstück wird Ihnen Peter Giffinger, respACT-Präsident & CEO Austria Saint-Gobain, gemeinsam mit Armin Mahr, CEO Fachhochschule Wiener Neustadt das Programm des csrTAGs 2021 vorstellen. Fachlicher Impulsgeber wird Karsten Schmidt von AMPEERS Energy sein, ein Beteiligungsunternehmen der BIG, der Einblicke in das Potenzial des digitalen Energiemanagements bei Immobilien geben wird.

Im Anschluss haben Sie auch die Möglichkeit virtuell durch ein neues Stadtviertel zu schlendern, das erst im Entstehen ist. Dazu laden wir Sie gerne ein!



Über respACT & den csrTAG

respACT - austrian business council for sustainable development ist Österreichs führende Unternehmensplattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung. Der Verein unterstützt seine mehr als 340 Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen. Seit mehr als 15 Jahren organisiert respACT den Unternehmenskongress für nachhaltiges Wirtschaften, der sich zum Jahreshighlight in der heimischen CSR-Szene etabliert hat.





Facts

Termin: 23. September 2021 | 09:00 Uhr

Einlass: 08:30 Uhr

Ort: BIG | Trabrennstraße 2c | 1020 Wien | 1. Stock, M05

Website: www.csrtag.at

Anmeldungen: Daniela Resch (d.resch @ respact.at)



COVID-19: Ihr Gesundheitsschutz ist uns sehr wichtig. Die Veranstaltung findet daher unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung ist nur nach Anmeldung und mit einem 3G-Nachweis („geimpft, getestet, genesen”) möglich. Wir behalten uns vor, das Event nach Einschätzung der aktuellen Lage kurzfristig digital abzuhalten.

Nach Anmeldung erhalten Sie in jedem Fall den Zugang zum Videostream.



Das Projekt „DIGI FOR SDG“ wird von der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer Österreich unterstützt.

Pressefrühstück zum csrTAG

Anmeldungen (auch für die Online-Teilnahme) an Daniela Resch (d.resch @ respact.at).



Für die Teilnahme vor Ort ersuchen wir um einen 3G-Nachweis!

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung kurzfristig ausschließlich digital abzuhalten. Sie erhalten in jedem Falle nach Ihrer Anmeldung die Zugangsdaten zur virtuellen Teilnahme!

Datum: 23.09.2021, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: BIG Wien

Wien, Österreich

