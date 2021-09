JUNOS Studierende: Lieber 1G als alleine vor dem Laptop

Wotschke: „Es braucht jetzt eine Garantie, dass Hochschulen jedenfalls offen bleiben! Solange die Lage das zulässt mit 3G, notfalls aber auch mit 2G oder sogar 1G.”

Wien (OTS) - Die JUNOS Studierenden starten vor dem Wintersemester mit einer neuen Kampagne: Sie fordern eine Garantie, dass die österreichischen Hochschulen Präsenzlehre anbieten und auch das ganze Semester offen bleiben. Eine solche Garantie gibt es momentan weder von Seiten des Ministeriums, noch von den Hochschulen. „Sofern die Lage es zulässt, sprechen wir uns für eine 3G-Regelung an Hochschulen aus. Aber auch wenn sich die Lage verschlechtern sollte, müssen die Hochschulen offen bleiben - mit einer 1G-Regel,” erklärt Sophie Wotschke, Vorsitzende der JUNOS Studierenden.

„Wir wissen momentan einfach nicht, wie die Situation im Herbst und Winter wird und was für Maßnahmen auf uns zukommen. Und da ist für uns klar, zumindest geimpfte Studierende müssen an die Uni oder FH können - das ist besonders wichtig für Erstsemestrige und die vielen Studierenden, die einen Hörsaal noch nie von innen gesehen haben“, so Wotschke. „Ausnahmen braucht es dabei jedenfalls, wenn man sich nicht impfen lassen kann”, fügt Wotschke hinzu.

Der Vorschlag einer 1G-Regel steht bereits im Raum. Konkrete Regelungen und Pläne wurden bis jetzt aber von keiner Seite kommuniziert. Nach drei Semestern leerer Versprechen, gehen viele Studierende momentan nicht davon aus, dass sie das Semester wieder an die Uni kommen. An der Universität für Bodenkultur, wurden deshalb bereits Proteste angedroht. „Genau jetzt ist Klarheit wichtig. Es gibt absolut keinen Grund, wieso man Geimpfte von der Uni fernhalten sollte. Und das müssen die Hochschulen jetzt auch so kommunizieren. Denn uns ist 1G lieber als ein weiteres Semester alleine vor dem Laptop“, betont Wotschke. „Wir wollen endlich wieder einen möglichst normalen Uni- und FH Betrieb. Dabei soll es die hybride Lehre unabhängig von Corona weiterhin geben.“

