ASFINAG ist morgen am 21. September beim „Climate Impact Day“ mehr als nur dabei

Mitarbeitende werden zu „Climate Ranger“ – umfangreicher Aktionstag mit Anreizen zur CO2-neutralen Anreise der Kolleginnen und Kollegen zum Arbeitsplatz

Wien (OTS) - Der morgige 21. September steht als Aktionstag ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Die ASFINAG ist live beim „Climate Impact Day 2021“ dabei. Das Ziel: Das Bewusstsein im gesamten Unternehmen für mehr Klimaschatz schärfen – jede und jeder der rund 3000 Mitarbeitenden kann einen Beitrag dazu leisten. An diesem Tag sollen an die 140 Unternehmen ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich konkret mit Klimawandel und CO2-Reduktion auseinanderzusetzen. „Die Zukunft der Mobilität wird eine nachhaltige sein – und die ASFINAG leistet einen wesentlichen Beitrag zur Mobilitätswende. CO2-Reduktion, der Einsatz von innovativen alternativen Energielieferanten für Mobilität und Autobahn-Betrieb und ökosoziale Vergabekriterien sind der Schlüssel dafür. All das funktioniert nur gemeinsam mit allen Mitarbeitenden. Der `Climate Impact Day` ist unsere Chance, über die Dringlichkeit selbst aktiv zu werden, zu informieren und zum Mitmachen aufzufordern.“, sind sich die ASFINAG-Vorstände Josef Fiala und Hartwig Hufnagl sicher.

ASFINAG-Aktionstag mit Klimaschutz und „Climate Rangers“

Konkret bedeutet das, dass die ASFINAG morgen mit einem breiten Nachhaltigkeits-Team aus allen Konzernbereichen das Info-Paket des „CID 2021“ diskutieren wird. Die ASFINAG will an diesem Tag den eigenen Mitarbeitenden das Thema durch unternehmensweite Maßnahmen, Workshops und ExpertInnen-Gespräche näherbringen. Darüber hinaus haben sich aus allen Standorten in ganz Österreich „Climate Ranger“ rekrutiert, die ebenfalls beim morgigen Aktionstag der ASFINAG in Wien teilnehmen werden. Sie sollen künftig als Botschafterinnen und Botschafter für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, an den jeweiligen Standorten der ASFINAG fungieren.

Organisiert wird der „Climate Impact Day“ vom Impact Startup Glacier in Kooperation mit den Gründungspartnern UniCredit Bank Austria, die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe – The Company 4GAMECHANGERS, CMS, Industriellenvereinigung Wien und BDO.

