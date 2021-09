Blimlinger gratuliert Marie-Theres Arnbom

Marie-Theres Arnbom wird Direktorin des Österreichischen Theatermuseums

Wien (OTS) - Wie bekannt gegeben wurde, wird die 1968 in Wien geborene Historikerin, Autorin, Kuratorin und Kulturmanagerin Marie-Theres Arnbom die Leitung des Österreichische Theatermuseums übernehmen. „Sie ist wohl eine der umtriebigsten und produktivsten Kulturproduzentinnen in Österreich, die es in den letzten Jahrzehnten verstanden hat, immer wieder neue Impulse in unterschiedlichen Bereichen der Kunst und Kultur zu setzen“, zeigt sich die Kultursprecherin der Grünen und Obfrau im Kulturausschuss, Eva Blimlinger, erfreut über die Entscheidung der Generaldirektorin des KHM-Verbundes Sabine Haag.

Es ist gar nicht leicht Arnbom mit einem Begriff zu fassen: Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt über die Villen im Ausseerland oder auch über die arisierten Villen in Bad Ischl, Kuratorin von kulturhistorischen Ausstellungen, wie etwa über das Kabarett „Die Hölle“ in Wien oder Fritz Grünbaum, Begründerin des Kindermusikfestivals St. Gilgen, Rezensentin und Spurensucherin auf jüdischen Friedhöfen, um nur einige Bereiche zu nennen. Und wie schreibt sie so schön auf ihrer Homepage über die Ergebnisse ihre Forschungen: „Diese Erkenntnisse in Ausstellungen und Büchern zum Leben zu erwecken, ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann.“

„Das wird sie nun im Österreichischen Theatermuseum ausreichend können und ich freue mich schon auf die ersten Inszenierungen. Arnbom hat sich auch immer für Provenienzforschung interessiert und diese selber durchgeführt. Ich hoffe sie wird der, im ÖTM schon vor Jahren begonnenen Provenienzforschung – es geht um 2,8 Millionen Objekte – hohe Aufmerksamkeit schenken und diese intensivieren“, hält Blimlinger fest.

