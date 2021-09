FPÖ – Schnedlitz: Unwahres wird nicht wahrer, auch wenn es auf einer Titelseite steht

Nur die FPÖ steht für Wahlfreiheit und Selbstständigkeit für unsere Bürger

Wien (OTS) - „Die Angst der türkis-grünen Bundesregierung vor Fakten, Evidenzen und der Freiheitlichen Partei als letzte Bastion für Meinungs- und Entscheidungsfreiheit muss wohl tief sitzen. Neben Krone und Co. muss nun auch der grüne Gesundheitssprecher Schallmeiner ausrücken, um seine abstrusen Theorien abzusondern. Denn eine ‚Impf-Revolte‘ innerhalb der FPÖ ist einfach hanebüchen und frei erfunden“, reagierte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Die Aussendung Schallmeiners gibt ein beredtes Zeugnis davon, dass das Wort ‚Freiheit‘ im grünen Sprachschatz eher Seltenheitswert besitzt. Wir Freiheitliche stehen zu dieser Freiheit. Wer sich impfen lassen will, der soll es tun – wer nicht, der lässt es eben bleiben. Wenn der grüne Gesundheitssprecher weiters von Verantwortung spricht, ist das wohl eher ein schlechter Witz.“ Man müsse sich wohl fragen, ob er die Verantwortung für die „Off-Label“ Anwendung der dritten Impfung übernehme oder ob er im Fall eines Impfschadens für den impfenden Arzt die Haftung übernehmen werde, so Schnedlitz.

„Der Impf- und Gesundheitsstatus unserer Bürger ist eine strengpersönliche Information und hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen.“ Es gehe weder Kurz und Co., noch irgendeinem Medium etwas an, ob eine Person in unserem Land geimpft sei oder nicht. „Die Politik von Kurz und Co. dient nur ihrem eigenen Vorteil und nicht den Bedürfnissen der Bevölkerung – zum Schaden unseres Landes. Unsere Bürger sind selbständig genug, um zu entscheiden, was gut für sie ist!“, betonte Schnedlitz.

