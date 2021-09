Xi'an ergreift Maßnahmen, um den reibungslosen Ablauf der Nationalen Spiele zu gewährleisten, und beschleunigt die Einführung eines gesunden Lebensstils in der gesamten Kommune

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Am Abend des 15. September 2021 fanden in Xi'an in der Provinz Shaanxi die Nationalen Spiele Chinas statt. Für Xi'an ist es ein mit Spannung erwartetes sportliches Großereignis, das der Stadt eine noch nie dagewesene Gelegenheit bietet, ihre Stärke zu zeigen, ihr Image als Geburtsort und Zentrum der chinesischen Kultur zu stärken sowie den Austausch mit anderen Provinzen und Städten im ganzen Land zu intensivieren und gleichzeitig Eigenwerbung zu betreiben.

Die Durchführung der Spiele ist für die Stadtverwaltung von Xi'an eine große Chance, die Stadt als idealen Austragungsort für ähnliche Veranstaltungen bekannt zu machen und das Wohlergehen der lokalen Gemeinschaft zu verbessern, indem der Fokus auf den Lebensunterhalt der Menschen und die Infrastruktur gelegt wird.

In Vorbereitung auf das größte und bekannteste Sportereignis in China hat Xi'an das Olympische Sportzentrum Xi'an entworfen und gebaut. Es besteht aus einem Hauptstadion, das 60.000 Zuschauern Platz bietet, und zwei Pavillons, die den internationalen Standards entsprechen und gleichzeitig die einzigartigen Merkmale der Stadt beibehalten. Das Projekt wurde in 964 Tagen abgeschlossen. Das Olympische Sportzentrum ist nicht nur das erste intelligente Stadion des Landes, das eine vollständige 5G-Abdeckung unterstützt, sondern auch das einzige chinesische Stadion, das es in die Liste der 10 besten Stadien der Welt im Jahr 2020 geschafft hat.

Für die 14. Nationalen Spiele hat Xi'an insgesamt 30 Komitees für die Wettbewerbe festgelegt. Sie bauen die Wettkampfstätten nach olympischen Standards und klären die Regeln der Veranstaltung, damit die Athleten in der Arena auf faire und gerechte Weise hart arbeiten und nach Gold und Silber streben können. Außerhalb des Stadions ist die Stadt ein Garant für diesen Wettbewerb und legt den neuen Rhythmus dieses Wettbewerbs fest, der höher, schneller, stärker und schöner sein wird.

Unter Nutzung ihrer reichhaltigen natürlichen Ressourcen, insbesondere der nahe gelegenen Qinling-Berge und der drei durch sie fließenden Flüsse, hat die Stadt innerhalb nur eines Jahres ein 293 Kilometer langes Netz von Grünanlagen errichtet, das 103 ökologische Stätten, 42 kulturhistorische Stätten und 109 Rastplätze miteinander verbindet und ein grünes Ökosystem bildet, durch das die Einwohner spazieren gehen können. Ziel ist es, einen grünen, ökologischen Korridor zu schaffen, der den Reichtum der natürlichen Ressourcen der Stadt voll ausschöpft und als neuer Ort dient, an dem sowohl Einwohner als auch Besucher joggen oder Sport treiben können.

Xi'an erwartet, dass die nächste Phase der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt durch die Ausrichtung der Spiele gefördert wird, mit dem Ziel, eine offenere, integrativere und lebendigere Stadt zu schaffen.

