FPÖ – Mühlberghuber kritisiert anlässlich des Weltkindertages Corona-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche

„Das Recht auf Kind-Sein wurde genommen!“

Wien (OTS) - Am 20. September wird in Österreich der Weltkindertag, der dazu dient, auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam zu machen, gefeiert. Die Jahre 2020 und 2021 standen und stehen im Zeichen von Schulschließungen und Isolation aufgrund der Corona-Pandemie. Experten sind sich einig, dass in der Pandemiezeit zahlreiche Kinderrechte verletzt werden.

„Den Jüngsten in der Gesellschaft wurde in den vergangenen 19 Monaten das Recht auf ihr Kind-Sein genommen“, zeigte sich FPÖ-Familiensprecherin Edith Mühlberghuber erschüttert. „Erst wurde ihnen suggeriert, sie könnten für den Tod von Oma und Opa verantwortlich sein, dann wurden sie durch Anordnung von Social Distancing und ständigen Schulschließungen von ihren Freunden und Verwandten ferngehalten und jetzt werden sie mit Dauertestung und Maskenpflicht drangsaliert. Diese durch den Corona-Wahnsinn völlig außer Kontrolle geratene Bundesregierung will überdies bereits die Kleinsten in die Impfung treiben. 12- bis 16-Jährige werden psychisch schwerstens unter Druck gesetzt, sogar an einer Impfzulassung für 5- bis 11-Jährige wird ,eifrig´ gearbeitet.“

Auch das Recht auf Bildung sieht die freiheitliche Abgeordnete in Gefahr: Ungeimpfte würden bereits stigmatisiert, in der Schule von Klassenkameraden und Lehrern gemobbt. „Und dann haben wir einen ÖVP-Bildungsminister, der das auch noch in Ordnung findet“, so die FPÖ-Familiensprecherin.

„Laut Unicef stirbt weltweit alle zehn Sekunden ein Kind an Hunger. Darüber wird der große Deckmantel des Schweigens gehüllt“, so Mühlberghuber und weiter: „Es scheint nur noch Corona zu geben.“ Gerade Kinder seien hier am allerwenigsten betroffen und zeigen meist nur leichte bis gar keine Symptome. „Die schwarz-grüne Chaosregierung muss vor allem unsere Kinder wieder in ihr normales Leben zurückkehren lassen und die Corona-Repressalien müssen umgehend beenden weden“, forderte Mühlberghuber.

