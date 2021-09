2./20. Bezirk: „Q202 Rundgang 2021“ mit 31 Standorten

Von 24.9. bis 26.9, Infos: Tel. 0650/212 79 20, Internet: www.q202.at

Wien (OTS/RK) - „Die Kunst, ein Fingerzeig der Zeit“, lautet das Motto des heurigen „Q202 AtelierRundgangs“, der 31 Stationen im 2. Bezirk, im 20. Bezirk sowie in weiteren Bezirken Wiens hat. An zeitgenössischer Kunst interessierte Menschen dürfen an 3 Tagen in Ateliers, Studios, Wohnungen und sonstige Orte eintreten und dabei Künstlerinnen und Künstler kennenlernen. Am Freitag, 24. September (14.00 bis 21.00 Uhr), am Samstag, 25. September (14.00 bis 21.00 Uhr), und am Sonntag, 26. September (14.00 bis 18.00 Uhr) werden viele Kunst-Aktivitäten geboten, von Ausstellungen, Musik, Literatur und Performance bis zu Video-Installationen. Die Teilnahme ist kostenlos. „Wanderkarten“ für den „Q202 AtelierRundgang“ liegen kostenlos in Lokalen auf und sind im Internet zu finden: www.q202.at.

Erteilung von Auskünften via E-Mail: hans.heisz@drei.at

Ausgerichtet wird das alljährliche Kunst-Projekt vom Verein „melt-art kulturelle Verschmelzung“ in enger Zusammenarbeit mit der Vereinigung „Q202 Freie Kunst und Kulturinitiative“. Organisationsleiter ist der „Multi-Künstler“ Hans Heisz, der gerne über die Aktion informiert: Telefon 0650/212 79 20 bzw. E-Mail hans.heisz@drei.at.

Kreative aus Malerei, Grafik, Bildhauerei, Musik und weiteren Kunst-Sparten machen bei der Aktion mit, die wegen der Corona-Pandemie laut Hans Heisz in einer „kleineren Version“ über die Bühne geht. Dabei gelten die aktuellen Corona-Regelungen. Das Projekt „Q202 AtelierRundgang“ wird seitens der Bezirke Leopoldstadt und Brigittenau und durch andere Partner unterstützt. Ein Besuch der Taborstraße lohnt sich: Gemäß der Devise „Diese Straße ist Kunst“ stellen die Preisträger eines literarischen Wettbewerbes handschriftliche Auszüge aus ihrem Schaffen auf 8 Podesten vor.

