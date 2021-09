Bezirksmuseum 4: Vortrag „Die Wieden im Mittelalter“

Wien (OTS/RK) - Die beliebte Serie „Wiedener Vorträge“ wird fortgesetzt: Der ehrenamtliche Museumsleiter und Bezirkshistoriker Philipp Maurer referiert am Mittwoch, 22. September, über das Thema „Die Wieden im Mittelalter“. Um 18.30 Uhr fängt der Vortrag in den Räumen des Bezirksmuseums Wieden (4., Klagbaumgasse 4) an. Philipp Maurer umrahmt seine Ausführungen mit Lichtbildern. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden über die Entstehung des Bezirksnamens aufgeklärt. Ferner spricht Maurer über kleine Dörfer, Weinberge und Spitäler. Auch über Mühlen am Wienfluss sowie über einen „Fernreiseweg in den Süden“ wird der Vortragende berichten. Der Zutritt ist gratis. Besucherinnen und Besucher können Spenden für das Museum entrichten und müssen die aktuellen Corona-Vorschriften befolgen. Info und Anmeldung: Telefon 581 24 72 und E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Wieden: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 4. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

