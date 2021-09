Presse-Einladung: Das neue Plateosaurus-Skelett im NHM Wien

Wien (OTS) - Im Rahmen der kommenden Sonderausstellung „KinoSaurier. Fantasie & Forschung“ (ab 20. Oktober 2021) wird erstmals das neu präparierte Skelett eines 210 Millionen Jahre alten Plateosauriers im NHM Wien präsentiert. Das Skelett des sechs Meter langen Sauriers besteht zu 60% aus Originalknochen, die fehlenden Teile wurden mittels 3D-Scan ergänzt.





Am Mittwoch, 6. Oktober 2021, um 10.30 Uhr lädt das NHM Wien zu einer Presse-Präsentation des neuen Plateosaurier-Skeletts ein.





Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Vortragssaal, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien.

Einlass: Ab 10.00 Uhr beim Eingang des Museums.

Beginn: 10.30 Uhr





Begrüßung und Einleitung:

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien





Zum Lebensraum von Plateosauriern und zur Herkunft des Skeletts:

Dr. Mathias Harzhauser, Abteilungsleiter Geologie & Paläontologie, NHM Wien





„Making of Plateosaurus“:

Ein Film von Christina Rittmannsperger BA und Hischam Momen, NHM Wien





Präsentation der 3D-Scans:

Anna Haider BSc. und Viola Winkler MSc., Projektmitarbeiterinnen und Visualisierungsexpertinnen am NHM Wien





Zur Präparation des Plateosaurier-Skeletts:

Im Anschluss stehen die Präparatoren Anton Englert und Mag. Anton Fürst für Fragen zur Präparation des Skeletts zur Verfügung.





Danach: Besichtigung des Plateosaurus in der Sonderausstellung.





Das Plateosaurier-Skelett:

Das 210 Millionen Jahre alte Plateosaurier-Skelett wurde in der Gemeinde Frick im Schweizer Kanton Aargau gefunden und dem Naturhistorischen Museum Wien als Dauerleihgabe überlassen. Die Gesteinsblöcke samt Knochen kamen 2019 in Kisten an das Museum und wurden unter feinster Handarbeit freigelegt, präpariert und gehärtet. Die Präparationsarbeiten dauerten ca. ein Jahr. Nach Abschluss der Präparationsarbeiten war klar, dass das „Wiener“ Exemplar zu etwa 60 % komplett ist. Einige Knochen, wie der Schädel, fehlten jedoch, der wahrscheinlich von Raubsauriern oder Aasfressern verschleppt wurde. Zur Ergänzung wurden vorhandene Knochen in 3D gescannt, entzerrt und auf die passende Größe gebracht. Einige wenige Original-Knochen stammen außerdem von einem zweiten Plateosaurier. So entstand ein komplettes Skelett aus mehr als 300 Knochen.

Plateosaurus trossingensis war ein etwa 6 Meter langer Pflanzenfresser. Er lief meist auf den Hinterbeinen, konnte sich aber auch auf vier Beinen fortbewegen. Die geriffelten, spatelförmigen Zähne waren gut geeignet, um harte Pflanzenteile abzubeißen. Plateosaurier sind ursprüngliche Dinosaurier und mit den erdgeschichtlich jüngeren Sauropoden (Langhals-Dinosauriern) verwandt, die die größten Landtiere aller Zeiten hervorbrachten.





Science Talk mit Iris Feichtinger MSc. – „Plateosaurier in der Präparation“:

https://youtu.be/FNLmlZM_2PE





Sonderausstellung „KinoSaurier. Fantasie und Forschung“ von 20. Oktober 2021 bis 18. April 2022:

Die Ausstellung blickt auf die Darstellung von Sauriern in der Filmgeschichte – von den ersten Modellen des 19. Jahrhunderts bis zu den agilen, computeranimierten Dinos des modernen Kinos. Zwischen Skeletten und lebensgroßen Modellen werden die großen Wendepunkte in der wissenschaftlichen Rekonstruktion der Dinos und die rasch fortschreitende Entwicklung der Tricktechnik durch zahlreiche Filmsequenzen (u.a. aus „King Kong“ oder „Jurassic Park“), Plakate und Werke der Paläo-Art veranschaulicht.



Aviso: Eine Pressekonferenz zur Ausstellung mit den Kurator*innen aus Hannover wird am Dienstag, 19. Oktober 2021, um 10.30 Uhr stattfinden.



Bitte tragen Sie bei dieser Veranstaltung einen Mund-Nasenschutz.

Beim Eingang ist ein gültiger 3G-Nachweis vorzuweisen (geimpft, getestet oder genesen).



Mit der Bitte um Anmeldung unter: presse @ nhm-wien.ac.at

Pressematerial:

https://www.nhm-wien.ac.at/presse/pressemitteilungen2021/pk_plateosaurier

Presse-Präsentation: Das neue Plateosaurus-Skelett im NHM Wien

Datum: 06.10.2021, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM), Haupteingang (Maria-Theresien-Platz) benutzen

Burgring 7, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Presse & Marketing, Pressesprecherin

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 410

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Stv. Leitung Presse & Marketing, Pressereferentin

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 626

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at