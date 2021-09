Online-PK-Aviso: Kardiovaskuläre Prävention 2021 – Therapieentscheidungen gemeinsam treffen

Wien (OTS) - Kardiolog*innen und Patient*innen wollen künftig beim Thema Herzprävention abgestimmt und stufenweise vorgehen. Unter dem Titel "shared decision making" sollen Therapieentscheidungen gemeinsam getroffen werden, damit individuelle Präventionsziele besser und nachhaltiger erreicht werden können. Aus Anlass des Weltherztags präsentiert die Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG) am kommenden Montag, den 27. September 2021, um 10:00 Uhr wesentliche Elemente der neuen Guidelines der European Society of Cardiology (ESC). Für Fragen der Redaktionen stehen Univ.-Prof. Dr. Christian Hengstenberg, Leiter der klinischen Abteilung für Kardiologie am Universitätsklinikum AKH Wien/ MedUni Wien, Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Siostrzonek (Ordensklinikum Linz) und der Bundesgeschäftsführer des Österreichischen Herzverbands Helmut Schulter zur Verfügung. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen, unter dem Link https://events.streaming.at/atcardio-20210927 an der Online-PK aus dem APA-Pressezentrum teilzunehmen. Über eine Anmeldung Ihrer Teilnahme via office @ eipeldauer-consulting.com freuen wir uns.

