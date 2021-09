Großbauer: Singen macht Kinder glücklich, gesund und schlau!

ÖVP-Kultursprecherin freut sich über neues Singbuch für alle Volksschulen in ganz Österreich

Wien (OTS) - „Singen ist unabdingbar für die kulturelle Bildung – und unterstützt auch die psychische Gesundheit. Mit Kindern sollte so früh wie möglich gesungen werden. Daher freut es mich ganz besonders, dass wir heute ein neues Singbuch für alle Volksschulen in ganz Österreich vorstellen durften“, sagte ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer heute, Montag, in einer Pressekonferenz, in deren Rahmen das neue „Singbuch für junge Sängerinnen und Sänger“ vom Chorverband Österreich vorgestellt wurde.

„Ja, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aber es kann, darf und muss gesungen werden – schon allein für die psychische Situation der Schulkinder“, fuhr Großbauer fort. „Singen fördert die Synapsenbildung im Hirn und somit die geistige Entwicklung, es unterstützt die sprachliche Entwicklung, erhöht die Merkfähigkeit und Konzentration, steigert die Toleranz, wirkt gewaltpräventiv, fördert das Gemeinschaftsgefühl, ist ein Ventil für Emotionen und ermöglicht eine bessere Selbstwahrnehmung“, führte die Kultursprecherin aus.

Das neue Singbuch vom Chorverband Österreich wird in einer Auflage von über 40.000 Stück an allen 3.025 Volksschulen österreichweit zum Schulbeginn als Geschenk verteilt. Es enthält insgesamt 48 Lieder, davon 16 neu komponierte, u.a. der Sängerin Ina Regen, Elisabeth Naske, und 32 bekannte Lieder. Es finden sich Originallieder in sieben Sprachen (Türkisch, Kroatisch, Serbisch, Englisch, Italienisch, …) und Übersetzungen in bis zu 24 Sprachen („Bruder Jakob“). Auch verschiedene Formen wie Kanons, Lieder mit Bewegung und mehrstimmige Lieder sind enthalten.

Das Singbuch wird vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstützt, ist pädagogisch approbiert und enthält ein Vorwort von Bildungsminister Dr. Heinz Faßmann. Es wird mitsamt pädagogischer Begleitung und zusätzlichen Fortbildungsmöglichkeiten für alle Lehrerinnen und Lehrer angeboten.

Großbauer: „Die Wissenschaft belegt: Singen ist gesund für Kinder, macht sie glücklich, schlau und sprachlich fit. Singen und Musizieren sind wichtige Parameter für die psychische Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen. Vor allem aber macht Singen Freude und Spaß. Und das können die Kinder gerade angesichts der Corona-Pandemie gut gebrauchen. Außerdem ist es die künftige Basis für unser Kulturland, in dem die Musik zu Hause ist. Das neue Singbuch wird seinen Teil dazu beitragen. Wir leben in einer Zeit der Digitalisierung – da braucht es kreative Menschen, denn wir selbst müssen die Digitalisierung gestalten. Tech-Konzerne wie Google stellen schon jetzt reihenweise Künstlerinnen und Künstler ein. Wer, wenn nicht Österreich, muss auch hier Vorreiter sein.“

