„Dancing Stars“ – in vier Tagen öffnet der ORF-Ballroom

Das multimediale Package zum ORF-Tanzevent

Wien (OTS) - Der Countdown läuft – in vier Tagen (am 24. September 2021) öffnet live um 20.15 Uhr in ORF 1 der glamouröseste Ballroom des Landes. Mit der neugestalteten dancingstars.ORF.at-Site, den Streams auf der ORF-TVthek, der Facebook-Seite, den Services von ORF extra und den Infos im ORF TELETEXT steht für die Fans auch während der heurigen „Dancing Stars“-Staffel wieder ein umfangreiches und exklusives Online- und Teletext-Angebot rund um das Geschehen vor und hinter der Kamera bereit.

dancingstars.ORF.at wird auch diesmal wieder zur Online-Anlaufstelle Nummer eins in puncto ORF-Ballroom: Die Seite erstrahlt dabei nach einem Relaunch in neuem Glanz, liefert gleich auf der Startseite alle wichtigen Inhalte und ist eingebunden in die neu gestaltete Welt des Programmguides tv.ORF.at. Aktuelle Storys, Backstage-Infos, Interviews, Slideshows, Sedcards aller Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick und natürlich umfangreiches Videomaterial zum Nachsehen liefern alles Spannende und Wissenswerte zu Stars, Profis und Jury sowie über das Geschehen vor und hinter den Kulissen der TV-Show. Der „Ballroom-Talk“ mit den originellsten Social-Media-Postings auf Instagram, Facebook und Twitter unter #dancingstars21 wird schließlich während der Show am Freitag zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm beim Auf-der-Couch-Surfen.

Auch auf der „Dancing Stars“-Facebook-Seite gibt es selbstverständlich alles zu finden, was das Fanherz begehrt – von brandaktuellen News über die besten Schnappschüsse und Snippets bis zu exklusiven Hintergrundinfos sowie jede Menge Gelegenheit für Postings/Kommentare, Likes etc.

Mit der ORF-TVthek immer live dabei sein, egal wo man gerade ist und welches Device – ob PC, Laptop, Tablet oder Smartphone – man gerade verwendet: Die Videoplattform liefert Live-Streams von allen TV-Shows auf allen gängigen Endgeräten. Und damit Fans auch garantiert nichts verpassen, bleiben sämtliche Folgen außerdem bis sieben Tage nach dem Finale als Video-on-Demand online abrufbar. Ein eigens gestalteter Themenschwerpunkt sorgt dafür, dass der User das gesamte „Dancing Stars“-Video-Angebot auf einen Blick vor sich hat und seinen Wunsch-Clip somit schnell finden kann.

Wer die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ nachkochen will, der findet sie auf ORF extra (extra.ORF.at). Außerdem steht hier der „Dancing Stars“-Newsletter zum Abonnieren bereit, der regelmäßig und kompakt alle News rund um den ORF-Ballroom zusammenfasst.

Auch mit dem ORF TELETEXT ist man immer bestens über „Dancing Stars“ informiert: Die Magazine „Kultur und Show“ sowie „Leute“ bringen laufend das Neueste über die Shows sowie Interviews mit den „Dancing Stars“ und bieten den Leserinnen und Lesern damit stets einen schnellen Überblick über das aktuelle Geschehen. Auf den Fernseh-Programm-Seiten wird außerdem die jeweils nächste Show angekündigt (Fernsehtipps auf Seiten 106, 308–310).

