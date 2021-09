AK: Wiener Stadtgespräch am 28. September: Verkannte Leistungsträger:innen – Berichte aus der Klassengesellschaft

Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftler Oliver Nachtwey zu Gast beim Wiener Stadtgespräch

Wien (OTS) - „Ob im Gesundheitswesen oder im Erziehungsbereich, in der Produktion oder der Logistik: Sie halten den Laden am Laufen – die verkannten Leistungsträger:innen unserer Gesellschaft“, sagt Oliver Nachtwey, Professor für Sozialstrukturanalyse an der Uni Basel. Er ist bei Barbara Tóth zu Gast beim Wiener Stadtgespräch, einer Veranstaltung der AK Wien und der Wiener Wochenzeitung „Falter“.

Oliver Nachtwey, geboren 1975 in Unna/Westfalen, ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel. Er studierte an der Universität Hamburg Volkswirtschaftslehre und promovierte 2008 an der Universität Göttingen mit einer Arbeit in politischer Soziologie. Nachtwey forscht zum Wandel der Arbeit, gesellschaftlicher Modernisierung und sozialen Konflikten. Für sein Buch „Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne“ erhielt er mehrere Preise. Über seine Forschungen wurde in der New York Times, im Guardian wie auch in der BBC berichtet. Im September 2021 gibt er (zusammen mit Nicole Mayer-Ahuja) den Band „Verkannte Leistungsträger:innen. Berichte aus der Klassengesellschaft“ im Suhrkamp-Verlag heraus.

Wiener Stadtgespräch – auch via Live-Stream: „Verkannte Leistungsträger:innen – Berichte aus der Klassengesellschaft“

Dienstag, 28. September, 19.00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum

1040, Theresianumgasse 16-18

Anmeldung unbedingt erforderlich:

https://www.wienerstadtgespraech.at/aktuell/

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Zutritt ins Gebäude nur mit aktuell gültigem 3G-Nachweis möglich ist und das Tragen einer FFP2 Maske im Gebäude und das Einhalten des Mindestabstandes von einem Meter verpflichtend ist.

Wir würden uns freuen, wenn Sie beim Stadtgespräch direkt oder via Live-Stream dabei sind.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

ChefIn vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at