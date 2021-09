EINLADUNG IV-Pressegespräch: „Erwartungen der Industrie an die Ökosoziale Steuerreform", 22. September 2021, 11:00 Uhr

Mit IV-Präsident Georg Knill und IV-GS Christoph Neumayer

der aktuelle, von der Industrie getragene, Aufschwung mit all seinen positiven Effekten für Wohlstand, Wachstum und Arbeitsplätze ist kein Selbstläufer. Um diesen Schwung aufrechtzuerhalten, bedarf es gerade jetzt einer klugen Standort- und Steuerpolitik. Die in Ausarbeitung befindliche Ökosoziale Steuerreform kann dabei nicht nur für den Klimaschutz ein wichtiger Hebel sein. Standortverträglich gestaltet und mit den richtigen Prioritäten versehen, können Klima, Menschen und Unternehmen gleichermaßen profitieren. Was es dafür braucht und wie die Erwartungen der Industrie an eine Ökosoziale Steuerreform aussehen, dazu laden wir Sie sehr herzlich zu einem Pressegespräch ein:

Mittwoch, 22. September 2021, 11:00 Uhr

Haus der Industrie, Hochparterre, IV-Lounge

Schwarzenbergplatz 4

1031 Wien

Ihre Gesprächspartner sind:

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung

Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung

