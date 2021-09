71. Wiener Ärzteball am 29. Jänner 2022 findet statt

Zutritt nur mit 1G+ (Personen mit vollständigem Impfschutz sowie genesene Personen mit mindestens einer Impfung und jeweils zusätzlichem PCR-Test) für die Sicherheit der Gäste

Wien (OTS) - Nach der diesjährigen coronabedingten Absage wird unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards, Zutritt nur mit 1G+ (Personen mit vollständigem Impfschutz sowie genesene Personen mit mindestens einer Impfung und jeweils zusätzlichem PCR-Test), der 71. Wiener Ärzteball am letzten Samstag im Jänner 2022 in der Wiener Hofburg stattfinden. ****

An oberster Stelle steht die Sicherheit der Gäste, die man durch die strikte Kontrolle der Einhaltung der 1G+-Regel und zusätzlich der Personalisierung der Eintrittskarten größtmöglich gewährleistet sieht. Sowohl Besucher als auch alle Mitarbeiter des Balls müssen beim Einlass den Impfnachweis, einen gültigen PCR-Test sowie einen Personalausweis vorweisen, um gegebenenfalls ein sicheres Contact Tracing zu ermöglichen. „Großveranstaltungen sind in Zeiten von Corona eine Herausforderung, dennoch arbeiten wir mit Hochdruck daran, den Besucherinnen und Besuchern einen unvergesslichen Abend in der Hofburg zu ermöglichen“, heißt es seitens der Ballorganisatoren.

Unter dem Motto „Fairy Tale – eine märchenhafte Ballnacht“

Der Ball, der 2022 unter dem Motto „Fairy Tale – eine märchenhafte Ballnacht“ steht, zählt mit seinen üblicherweise knapp 4000 Besuchern zum Fixstern der Wiener Ballsaison. Er ist längst zu einem internationalen Ereignis geworden, kamen in den letzten Jahren doch bereits mehr als 800 Ballgäste aus dem nahen und fernen Ausland.

Wie ein roter Faden wird sich das Motto den ganzen Ballabend hindurchziehen. Viele Höhepunkte werden die Gäste erwarten. An den genauen Details wird derzeit noch gearbeitet. Fest steht jedoch schon jetzt, dass es auch 2022, bereits zum neunten Mal, ein Casino geben wird, wo für einen guten Zweck gespielt werden kann. Der Reinerlös des gesamten Ärzteballs wird wieder einer Hilfsorganisation zugutekommen. Auch hier wird noch zeitnah informiert, um welche Hilfsorganisation es sich 2022 handeln wird.

Kauf von Karten sowie Tischreservierungen ab Anfang November möglich

Das Ballbüro wird voraussichtlich, wie gewohnt, im Jänner 2022 in den Räumlichkeiten der Wiener Ärztekammer geöffnet sein. Der Kauf von Karten sowie Tischreservierungen sind ab Anfang November 2021 möglich. Die Nachfrage nach Karten und Tischen wird auch für 2022 sehr groß sein, ein baldiger Kauf ist daher ratsam, um sich noch Karten und Tische für den Wiener Ärzteball zu sichern. (kmc)

(S E R V I C E - 71. Wiener Ärzteball am 29. Jänner 2022 in der Wiener Hofburg. E-Mail: aerzteball @ aekwien.at, Onlinereservierungen:

www.aerzteball.at.)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien

Mag. Kathrin McEwen

(++43-1)51501 - 1415, 0664/9697526

mcewen @ aekwien.at

http://www.aekwien.at