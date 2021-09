Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

248 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 19. September 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Mopedlenker und jeweils ein E-Bike-Lenker, Fußgänger, Motorradlenker, Pkw-Lenker und Traktorlenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 15. September 2021, im Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg, bei dem eine 57-jährige Fußgängerin getötet wurde. Die Fußgängerin wollte unmittelbar vor einem herannahenden Pkw die Bundesstraße überqueren und wurde dabei von dem Fahrzeug erfasst. Der 64-jährige Pkw-Lenker hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen und schleuderte die Fußgängerin zu Boden, wo sie schwerverletzt liegen blieb. Die verletzte Frau wurde mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, wo sie jedoch an den schweren Verletzungen verstarb. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Fünf Personen kamen in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße und jeweils eine auf einer Autobahn, Bundesstraße und Landesstraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen eine Unachtsamkeit/Ablenkung und in je einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers, eine Missachtung von Ge- oder Verboten, eine nicht angepasste Geschwindigkeit und eine Vorrangverletzung. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 19. September 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 248 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 255 und 2019 waren es 310.

