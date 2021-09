Samariterbund Steiermark stellt sich mit engagiertem Team neu auf

Neues Führungsteam beim Samariterbund Steiermark unterstützt das Rettungswesen in der Steiermark

Wien (OTS) - Heute um 7 Uhr startete der Samariterbund Steiermark mit seiner ersten Einsatzfahrt den komplett neu aufgestellten Rettungs- und Krankentransportdienst für Graz und Umgebung. Das junge und motivierte Team führt bereits seit mehreren Monaten Ambulanzdienste sowie COVID-19-Testungen durch, ab sofort wird es auch für Rettungseinsätze und Krankentransporte zur Verfügung stehen. Anfang November starten Erste-Hilfe-Schulungen.

"Die Auftragslage ist jetzt schon sehr gut", so Geschäftsführer Mag. Gerald Fitz. "Wir suchen daher dringend Verstärkung für unser hoch engagiertes Team", so Fitz. Derzeit arbeiten beim Samariterbund Steiermark 30 hauptamtliche MitarbeiterInnen sowie 22 aktive Ehrenamtliche. Der Fuhrpark in der neuen Einsatzzentrale kann sich jetzt schon sehen lassen: Mit sieben Notfallkrankentransportwagen, drei Krankentransportwagen, einem Rettungswagen, einem Mehrzweckfahrzeug sowie drei PKWs ist der Samariterbund Steiermark gut aufgestellt.

"Die Adresse der neuen Einsatzzentrale am Innovationspark 7 spricht für sich. Modern und innovativ wird der neue Rettungs- und Krankentransportdienst für die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung sorgen", so Gerald Fitz.

Die neue Einsatzzentrale befindet sich unweit des Stadtzentrums:

Samariterbund Steiermark Rettung und Soziale Dienste gemeinnützige GmbH

Am Innovationspark 7

8020 Graz

Tel.: 0316/292 144

Mail: Steiermark @ samariterbund.net



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Karola Binder

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 664 844 6017

presse @ samariterbund.net