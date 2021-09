Bezirksmuseum 8: Concerto für Nai und Streichquintett

Anmeldungen per E-Mail für22.9.: info@andreeachira.com

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „4 Komponisten 4 Konzerte“ bringt der österreichische Tondichter, Dirigent, Pianist, Autor und Regisseur Alexander Kukelka am Mittwoch, 22. September, im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18) ein anspruchsvolles Musikprogramm zu Gehör. Um 19.30 Uhr geht im Festsaal des Museums die Uraufführung des „Concerto für Nai und Streichquinett“ los. Stücke von Vivaldi, Dvorak und anderen namhaften Tondichtern runden den Klangbogen ab. Der Eintritt ist frei, Spenden werden angenommen. Die Zuhörerschaft muss sich an die aktuellen Corona-Regeln halten. Außerdem sind bei dieser Veranstaltung Anmeldungen via E-Mail nötig: info@andreeachira.com.

Über weitere Kultur-Angebote im Bezirksmuseum Josefstadt erteilt die ehrenamtliche Museumsleiterin, Maria Ettl, gerne Auskünfte: Telefon 403 64 15. Kontaktaufnahme mit der Bezirkshistorikerin via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Künstler Alexander Kukelka (Komponistenbund): www.komponistenbund.at/kukelka-alexander/

Künstler Alexander Kukelka (Music Austria): www.musicaustria.at/tag/alexander-kukelka/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

