Wien: heißer Werbeherbst um internationale Gäste

Wien (OTS/RK) - Mit großangelegten Aktivierungskampagnen in Europa und den USA startet der WienTourismus in einen intensiven Werbeherbst, um zielgruppengenau internationale Freizeit-, Business- und Luxusgäste für einen Wien-Aufenthalt in den kommenden Monaten zu gewinnen.

Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Arbeit, Wirtschaft, Internationales und Wiener Stadtwerke sowie Präsident des WienTourismus

„Nach schwierigen Monaten für den Städtetourismus konnten die Betriebe der Wiener Visitor Economy im Sommer endlich wieder Gastgeber auf Top-Niveau für internationale Besucher:innen im Freizeit- und Business-Bereich sein. Auf dem weiteren Weg zu einer Normalisierung setzen wir auf eine Vielzahl von Maßnahmen, damit die Auslastung wieder steigt, Unternehmer:innen ertragreicher wirtschaften können und Wien zu alter Stärke zurückkehrt!“

Norbert Kettner, Direktor WienTourismus

„Die Strategie ist klar: Wir wollen im Herbst und der Vorweihnachtszeit bestmöglich aufholen, was durch ein fast fünfmonatiges Beherbergungsverbot für Freizeitgäste im ersten Halbjahr verloren gegangen ist. Dazu setzen wir in kurzen Intervallen und auf breiter Basis zielgruppengenaue Aktivitäten, um auch kurzfristig Buchungen für die kommenden Wochen und Monate zu generieren. Wien zeigt auf den international wichtigsten Herkunftsmärkten starke Präsenz.“

„Feed Your Soul“ bietet Seelennahrung in acht Märkten

Gleich in acht Märkten läuft die großangelegte Herbstkampagne „Feed Your Soul“ des WienTourismus: In Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Polen und Österreich lädt er seit Mitte September unter dem Motto „Feed Your Soul“ Reisehungrige ein, sich mit Seelennahrung in Form von Kunst, dem imperialen Flair Wiens, Kulinarik und besonderen, echten Erlebnissen Gutes zu tun. Städteaffine Reisende werden online und auf den Social Media je nach Profil und Vorlieben mit unterschiedlichen Sujets und Angeboten angesprochen. Zusätzlich zeigt Außenwerbung auf prominenten Plätzen in den Zielmärkten, was es im Herbst in Wien zu erleben gibt. Verstärkt wird die Kampagne in Deutschland und der Schweiz mit einer Kooperation mit der Buchungsplattform Expedia. Wie bereits bei der internationalen Frühjahrskampagne bietet der WienTourismus auch diesen Herbst Wiener Unternehmen wieder die Möglichkeit, sich kostenlos mit konkreten Buchungsangeboten an der Kampagne zu beteiligen und die reichweitenstarken Marketing-Kanäle des WienTourismus zu nutzen.

Meeting-Destination Wien im Mittelpunkt

Während mit „Feed Your Soul“ Freitzeitgäste aktiviert werden, richtet sich eine weitere internationale Kampagne an professionelle Meeting Planner und Entscheidungsträger:innen der Tagungsindustrie: „Vienna: A Pleasure doing business“ läuft ab 11. Oktober online und in den sozialen Medien in den USA, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Belgien, wo besonders viele internationale Fachverbände ihr Headquarter haben. Im wichtigsten Fernmarkt USA werden zusätzlich Printanzeigen in renommierten Wirtschaftsmagazinen wie dem Wall Street Journal geschaltet. Dabei macht die Kampagne auch auf den mit vier Millionen Euro dotierten „Vienna Meeting Fund 2021-2023“ aufmerksam, der Kongresse und Tagungen aus dem In- und Ausland mit bis zu 60.000€ fördert. Gemeinsam mit den ÖBB bewirbt der WienTourismus außerdem die Nightjet-Verbindung aus Brüssel sowie die attraktiven Railjet-Verbindungen aus München, die auch für Geschäftsreisende eine klimafreundliche Anreisealternative darstellen.

Kaufkraft: Superreiche im Fokus

Mit dem neuen Image-Film „Vienna – A luxurious journey.“, der die opulente Seele und den luxuriösen Lifestyle der Stadt in Szene setzt, macht der WienTourismus bei der Zielgruppe der Luxusreisenden Lust auf Wien. Im Fokus befinden sich dabei sogenannte Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) mit einem Vermögen von jeweils über 30 Millionen US-Dollar, die an der Spitze der ausgabefreudigsten Gäste stehen und weltweit stark umworben werden. Durch gezielte Marketingmaßnahmen und die Kooperation mit Wiener Anbietern in diesem Segment baut der WienTourismus Kontakte zu sogenannten Gatekeepern auf, d.h. Vertrauenspersonen von UHNWI wie persönliche Assistent:innen oder Concierges, um so Luxusreisende für Wien zu begeistern. https://luxus.wien.info

Nächtigungsturbo Vorweihnachtszeit nutzen

Vor der Covid-19-Pandemie zählte der Dezember zu den umsatzstärksten Monaten der Wiener Beherbergungsbetriebe. Zur Bewerbung der wertschöpfungsintensiven Vorweihnachtszeit wird der WienTourismus ab Mitte November in jenen Märkten, die zu dieser Zeit das höchste Potenzial versprechen, zu einer winterlichen Reise nach Wien motivieren. Alle Kampagnenkomponenten werden in rasch adaptierbaren, flexiblen Szenarien geplant, denn wie bei allen Aktivitäten wird auch bei dieser Kampagne berücksichtigt, dass sich die epidemiologischen Rahmenbedingungen und damit verbundenen Maßnahmen ändern können. Darüber hinaus nimmt der WienTourismus an der Medienoffensive zum Thema Winter der Österreich Werbung teil.

Rückfragen & Kontakt:

Walter Straßer

Tel. +43 - 1 -211 14 – 111

walter.straßer @ wien.info



Verena Hable

Tel. +43 - 1 -211 14 – 363

verena.hable @ wien.info