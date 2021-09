Mit einer Vision zur Auszeichnung bei den Falstaff Young Talents 2021

Mieming (OTS) - Mit dem »Falstaff Young Talents Cup« kürt Falstaff PROFI seit 2015 die besten Nachwuchskräfte der Hotellerie und Gastronomie. Das Ziel ist es dabei, den Nachwuchs zu fördern und zu begeistern. Im September 2021 stellte sich auch Chiara Bonell, Lehrling zur Restaurantfachfrau im 3. Lehrjahr im Alpenresort Schwarz in Mieming, der Herausforderung und erreichte den hervorragenden 3. Platz in der Kategorie Gastgeber.

Chiara ist jetzt schon mit Leib und Seele Gastgeberin und lebt täglich die Vision des Alpenresort Schwarz „Wir schaffen den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung“. Dass sie ihren Ausbildungsbetrieb beim Falstaff Young Talents Cup vertreten durfte, war für sie eine große Ehre. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich an diesem Wettbewerb teilnehmen durfte. So konnte ich zeigen, was ich in der Ausbildung im Betrieb, in der Berufsschule und in der Schwarz Lehrlings-Akademie gelernt habe. Von der Location war ich total beeindrucken und beim Abschluss-Event habe ich mich gefühlt wie in Hollywood. Ich möchte mich bei meinem Oberkellner Christian Auer und bei Familie Pirktl dafür bedanken, dass sie mich immer unterstützen und motivieren, Neues auszuprobieren“, so Chiara Bonell.

In seinem Beruf die Berufung finden

Die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern spielt im Alpenresort Schwarz seit vielen Jahren eine zentrale Rolle. „ Menschen sollen ihre Stärken suchen. Was alles möglich ist, zeigt sich, wenn sie dann in ihrem Beruf ihre Berufung finden und mit Begeisterung daran arbeiten, sich weiterzuentwickeln. Es ist für uns eine besondere Freude, Menschen dabei zu begleiten und sicher für jeden Betrieb das größte Geschenk, solche Mitarbeiter zu haben. “, erläutert Katharina Pirktl, die in der Geschäftsleitung für Mitarbeiterentwicklung und Qualitätsmanagement verantwortlich ist.

Über das Alpenresort Schwarz

Zur familiengeführten Schwarz Company gehören das Alpenresort Schwarz, das à la Carte Restaurant Greenvieh, das Biohotel Schweitzer und die Stöttlalm. Alle Betriebe folgen der gemeinsamen Vision und den gemeinsamen Werten. Für die Mitarbeiter werden laufend Maßnahmen im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung und Schulungen im Rahmen des Schwarz Campus – der hoteleigenen Schulungsakademie - angeboten. Speziell für Lehrlinge gibt es die Schwarz Lehrlings-Akademie. Hier werden anhand eines speziellen Ausbildungsplans praktische Schulungen durchgeführt.

Bereits frühere Ehrung, z.B. als ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb oder der Staatspreis für Tourismus "Innovative Mitarbeiterführung und -entwicklung" sowie Auszeichnungen von Lehrlingen wie mit Doppelgold und dem Staatsmeistertitel der Köche bei den juniorSkills Austria 2019, unterstreichen den Fokus auf die persönliche und berufliche Weiterentwicklung im Betrieb.

Aktuell werden rund 30 Lehrlinge in verschiedenen Fachrichtungen und Modellen ausgebildet:

Lehrberufe: Restaurantfachfrau/-mann, Koch / Köchin, Hotel- & Gastgewerbeassistent/in Hotelkauffrau/-mann, Einzelhandelskauffrau/-mann, Gastronomiefachfrau-/mann.

Modelle: Klassische Lehre mit 3 – 4 Ausbildungsjahren, Lehre mit Matura, Erwachsenenlehre – in 1-2 Jahren zum Lehrabschluss unter Voraussetzung einer vorhergehenden abgeschlossenen Lehre oder Ausbildung. Talents for Tourism - in 1 ½ Jahre zum Lehrabschluss mit Unterstützung vom WIFI.

