Edenred Österreich und mjam setzen foodprint

Starke Partnerschaft mit Österreichs größtem Lieferservice

Wien (OTS) - Edenred, der führende Anbieter von Mitarbeiter-Incentives in Form von digitalen Gutscheinkarten, ist dafür bekannt, nachhaltige Verbindungen und Synergien zu schaffen. Auch die neue Partnerschaft steht ganz im Zeichen dieser Firmenphilosophie. Ab sofort kooperiert Edenred Österreich mit mjam, eine der größten heimischen Bestellplattformen für Essen und seit Februar auch neu in der Lebensmittelzustellung. Damit setzen die beiden Unternehmen einen Genuss-Meilenstein: Edenred-Kunden profitieren künftig von einem unvergleichbaren kulinarischen Angebot und einem praktischen Bestell- und Liefersystem.

Dem Magenknurren zuvorkommen, bei mjam die Qual der Wahl haben, sich für ein Lieblingsrestaurant entscheiden, Wunschgericht in den Warenkorb legen, die Edenred-Karte als Zahlungsmittel auswählen, Bestellung abschicken und kurze Zeit später ein ausgewogenes und steuerbegünstigtes Mittagessen genießen – egal ob im Büro oder im Home-Office. Möglich macht das ab sofort die Kooperation zwischen Edenred Österreich und mjam, eine von Österreichs größten Bestellplattformen für Essen.

Genuss-Meilenstein at its best

„Ich freue mich sehr über diese starke Partnerschaft, die für alle Beteiligten eine absolute Win-Win-Situation ist – allen voran für unsere Kunden. Das unterstreicht einmal mehr unsere Firmenphilosophie ‚Enrich connections. For good‘. Edenred-User können ihre digitalen Gutscheinkarten nun auch online bei allen mjam-Partnern einlösen und eine ausgewogene Mittagspause genießen“, sagt Edenred-Geschäftsführer Christoph Monschein.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden durch die Partnerschaft jetzt noch mehr bieten können. Die digitalen Gutscheine von Edenred können für die Lieferung von Mahlzeiten eingelöst werden. Hier sehen wir – bedingt durch die Pandemie – auch weiterhin eine wachsende Nachfrage“, so mjam-Geschäftsführerin Chloé Kayser.

Maßgeschneidertes Serviceangebot für die neue Arbeitswelt

Die Kooperation mit mjam spiegelt gleich zwei Schwerpunkte von Edenred wider: „Zum einen kommen wir damit der durch die Corona-Pandemie nochmals gestiegenen Nachfrage nach Essensbestellungen und -zulieferungen nach“, so Monschein. Laut mjam-Erhebungen haben sich auch die Bestellzeiten verändert. Viele Arbeitnehmer lassen sich ihr Mittagessen nun direkt ins Home-Office oder ins Büro liefern und nutzen dabei das vielfältige Lunch-Angebot von mjam. So bieten Edenred und mjam ein auf die neue Arbeitswelt angepasstes Serviceangebot.

Großes Plus dabei: Unternehmen können ihren Mitarbeitern das Mittagessen mit bis zu acht Euro pro Tag steuerfrei bezuschussen. Dabei profitieren nicht nur Arbeitgeber und -nehmer. Denn „Eine ausgewogene Mittagspause fördert nachweislich das Wohlbefinden der Mitarbeiter am Arbeitsplatz, deren Motivation und Leistungsbereitschaft“, erklärt Monschein. Gleichzeitig wird damit auch die heimische Gastronomie unterstützt.

Unvergleichliches Angebot für Edenred-Kunden

Darüber hinaus hat sich Edenred die Ausweitung des Angebots sowie das Vorantreiben der Digitalisierung auf die Fahnen geheftet.

Neben den bereits bestehenden 20.000 Einlösestellen bietet Edenred seinen Kunden nun ein noch größeres Netzwerk. Denn diese können ihre Ticket-Restaurant- und Ticket-Service-Karte online ab sofort auch bei allen 4.000 Partner-Restaurants und Shops von mjam einlösen. Möglich ist die Online-Bezahlung per Edenred-Karte bereits seit Juli. Mit der aktuellen Partnerschaft wird dieser Meilenstein auf ein neues Level gehoben.

„Der Digitalisierung haben wir mit der Möglichkeit der Online-Bezahlung seit Juli frischen Wind in die Segel gegeben. Auch im Zuge unserer Kooperation mit mjam profitieren die User von dieser Annehmlichkeit wesentlich“, so Monschein.

Über Edenred

Edenred ist eine führende digitale Plattform für Dienstleistungen und Zahlungen und der alltägliche Begleiter für Menschen bei der Arbeit. Das Unternehmen verbindet über 50 Millionen Nutzer und 2 Millionen Partnerhändler in 46 Ländern über mehr als 850.000 Firmenkunden.

Edenred bietet zweckgebundene Zahlungslösungen für Lebensmittel (z. B. Essenszuschüsse), Mobilität(z. B. Multi-Energie-, Wartungs-, Maut-, Park- und Pendlerlösungen), Incentives (z. B. Geschenkkarten, Plattformen zur Mitarbeiterbindung) und Unternehmenszahlungen (z. B. virtuelle Karten).

Getreu dem Konzernziel "Enrich connections. For good." steigern diese Lösungen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Nutzer. Sie verbessern die Attraktivität und Effizienz von Unternehmen und beleben den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft. Außerdem fördern sie den Zugang zu gesünderen Lebensmitteln, umweltfreundlicheren Produkten und sanfterer Mobilität.

Die 10.000 Mitarbeiter von Edenred setzen sich jeden Tag dafür ein, die Arbeitswelt zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, das sicherer, effizienter und verantwortungsvoller ist.

Im Jahr 2020 verwaltete die Gruppe dank ihrer globalen Technologie-Assets ein Geschäftsvolumen von fast 30 Milliarden Euro, das hauptsächlich über mobile Anwendungen, Online-Plattformen und Karten abgewickelt wurde.

Edenred ist an der Pariser Börse Euronext notiert und in den folgenden Indizes enthalten: CAC Next 20, FTSE4Good und MSCI Europe.



Die in dieser Pressemitteilung erwähnten und dargestellten Logos und anderen Marken sind eingetragene Marken von Edenred S.A., ihren Tochtergesellschaften oder Dritten. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Eigentümer nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Über Edenred Österreich

Edenred betreut in Österreich mehr als 3.000 Firmenkunden und Behörden und bietet rund 300.000 Arbeitnehmern mit seinen Prepaid-Karten und Gutscheinen ein Netzwerk von mehr als 20.000 Einlösestellen. Das Unternehmen ist in Österreich seit 1993 vertreten und beschäftigt aktuell 20 Mitarbeiter am Standort Wien. Edenred unterstützt freiwillige Sozialleistungen für Unternehmen mit verschiedenen Services und versteht sich als ein Unternehmen, in dem soziale und ökologische Verantwortung ein zentraler Wert ist. www.edenred.at

Über mjam Österreich

Mjam ist eine der größten Online-Bestellplattformen für Essen in Österreich. Auf www.mjam.at oder per App können Kundinnen und Kunden bei mehr als 4.000 Partner-Restaurants und Shops bestellen und liefern lassen. Seit 2021 liefert mjam in Wien unter „mjam market“ auch Lebensmittel innerhalb von 15 Minuten.

Mjam wurde 2008 in Wien gegründet und ist seit 2012 Teil des Berliner Unternehmens Delivery Hero SE, das in über 40 Ländern Portale für Online-Essensbestellungen betreibt. MjamPlus ist die eigene Lieferflotte, bei der mehr als 2.000 Fahrradkuriere in Österreich Speisen der angesagtesten Restaurants, die keinen eigenen Lieferdienst haben, zustellen.



