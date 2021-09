Offene Grenzen und ungebremste Begeisterung für Sport sorgen für Umsatzplus bei SPORT 2000

Seit den Wiedereröffnungen im Handel und der Grenzen, ist die Kundenfrequenz in den SPORT 2000 Geschäften wieder deutlich angestiegen. Kundinnen und Kunden kommen gezielt in ein Geschäft und kaufen oder leihen sich qualitativ hochwertige Sportartikel Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich

Ohlsdorf (OTS) - Während im letzten Jahr hauptsächlich Österreicherinnen und Österreicher Urlaub zuhause machten, so besuchten im Sommer 2021 auch wieder viele ausländische Touristen die österreichischen Urlaubsregionen. Viele nutzten dabei die Möglichkeit, die vielseitige Landschaft Österreichs sportlich und aktiv zu erkunden. Dabei legten Einheimische wie Touristen im Sommer 2021 großen Wert auf qualitativ hochwertige Sportausrüstung. Während in städtischen Bereichen Kundinnen und Kunden vor allem das Angebot im Laufsegment suchten, so waren in den ländlichen Regionen vorwiegend Bikes, E-Bikes und Wanderausrüstung gefragt. Auch der Bike-Verleih entwickelte sich im Sommer 2021 gut. 79 % der Buchungen kamen aus dem Ausland und 65 % davon aus Deutschland. „ Seit den Wiedereröffnungen im Handel und der Grenzen, ist die Kundenfrequenz in den SPORT 2000 Geschäften wieder deutlich angestiegen. Kundinnen und Kunden kommen gezielt in ein Geschäft und kaufen oder leihen sich qualitativ hochwertige Sportartikel “, zieht Dr. Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich, positiv Bilanz über die umsatzstarke Sommersaison 2021 bei SPORT 2000.

