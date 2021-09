Swiss Life Select verkündet Start des neuen Immobilienservice am Vorsorge- und Networking Forum 2021

Der neue Immobilienservice von Swiss Life Select steht ab sofort zur Verfügung.

Wien (OTS) - Im Rahmen des Networking-Forums am 17.09. mit rund 200 Financial Plannern und 44 Produktpartner verkündete Christoph Obererlacher, CEO der Swiss Life Select Österreich GmbH, den Start des neuen Immobilienservice. Dabei stehen smarte Prozesse, digitale Abwicklung und Kundenservicierung an oberster Stelle. FiLiP, das Kundenportal von Swiss Life Select, wird die neue Drehscheibe für Kundinnen und Kunden sowie Financial Planner.

„Mit FiLiP erschaffen wir eine einzigartige, transparente Darstellung sämtlicher Vermögenswerte (inkl. Immobilien) von über 100 Banken, Versicherungen und Investmenthäusern und tagesaktuellen Kursen/Werten. Schlanke, miteinander vernetze Prozesse und digitale Abwicklung sowie unsere Financial Planner in einer unserer 32 regionalen Präsenzen sind die Säulen unseres Erfolgs“, so Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select Österreich.

Niko Schüler, Leiter der Business Unit Immobilien ergänzt „Wir werden künftig alle Leistungen aus einer Hand anbieten: von der Suche, über die Bewertung, die Finanzierung, vom Kauf bis zum Verkauf. Dieser Bereich passt hervorragend in unsere Investment- und Vorsorgestrategie und er ist gerade jetzt von besonders großem Interesse. Es ist ein Bereich, der wie kein anderer ein fixer und wichtiger Bestandteil im (finanziellen) selbstbestimmten Leben ist.“

Christoph Obererlacher fasst abschließend zusammen „Wir kombinieren wir das Know-how aus dem Immobilienservice mit unseren digitalen Lösungen und der Expertise unserer Financial Planner. Das ist einzigartig am österreichischen Markt und es erfüllt mich mit Stolz, diesen Service zukünftig Herr und Frau Österreicher zur Verfügung zu stellen.“

