Kaineder: Neue TU hat Schlüsselrolle am Weg zur klimafitten Wirtschaft

OÖ hat das Zeug als erste Industrieregion der Welt vorzuzeigen wie die klimaneutrale Zukunft funktioniert. TU wird der Ort sein, wo saubere Technologien und Lösungen entwickelt werden.

Linz (OTS) - Die neue TU ist ein Meilenstein für den Bildungs- und Technologiestandort Oberösterreich. Es liegt auf der Hand, dass wir mit der TU - gemeinsam mit der JKU und den anderen Technologie-Schmieden im Land – einen Innovationsmotor für eine klimaneutrale industrielle Zukunft in Oberösterreich bekommen. Digitale Technologien sind unverzichtbar, um klimafreundliche Lösungen und Techniken zu entwickeln. In den Verhandlungen ist es den Grünen gelungen im Kernauftrag der TU den Klimaschutz zentral zu verankern. Die TU bekommt den klaren Auftrag zum Innovationsmotor für eine klimaneutrale industrielle Zukunft zu werden. Der Grüne Klimalandesrat Stefan Kaineder spricht sich dafür aus auch die Standortfrage ehest zu beantworten, damit ein möglichst schneller Start gelingt und keine wertvolle Zeit verloren geht.

„Klimaschutz ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Ein bisschen Klimaschutz reicht nicht. Wir müssen jetzt handeln, um unseren Kindern einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen.“ verweist Landesrat Kaineder auf die Dringlichkeit dieser Aufgabe und betont: „Oberösterreich hat das Zeug als erste Industrieregion der Welt vorzuzeigen, wie die klimaneutrale Zukunft ausschaut und funktioniert. Die TU Linz wird jener Ort sein, wo neue saubere Technologien und Lösungen erdacht und entwickelt werden. Das klare Ziel ist mit den neuen Klimaschutztechnologien enorme ökonomischem Erfolge zu erzielen.“

Auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler unterstreicht die Priorität der Klimafrage: „Wir stehen vor der historischen Aufgabe unsere Wirtschaft in kurzer Zeit klimafit zu machen. In Digitalisierung und Klimaschutz liegen enorme Chancen, die wir jetzt mit zukunftsweisenden Ideen nutzen wollen. Die neue TU in Oberösterreich wird hier eine Schlüsselrolle einnehmen.“

