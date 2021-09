Musikalische Proben für Hybrid-Event „Blackout“

Hybrid-Event „Blackout“ am 30. September in Tulln

Wien (OTS) - Am 16. September 2021 probten die Militärmusikerinnen und -musiker gemeinsam mit den international bekannten Musikstars Marjan Shaki, Cesar Sampson und Herbert Lippert für ihren großen Auftritt am 30. September in Tulln. In einer knapp eineinhalbstündigen Aufführung wird am 30. September ab 20:00 Uhr auf der Donaubühne Tulln eine beeindruckende Live-Performance mit einer Freiluftaufführung stattfinden. Die hybride Darbietung aus Konzert, Film und Vorführung verbindet militärische Mittel mit Darstellungsformen zeitgenössischer Musik- und Filmdramaturgie.

Shaki, Sampson und Lippert mit Vorfreude auf das Projekt

„Als Künstlerin freue ich mich, bei diesem einzigartigen Projekt dabei zu sein. Für mich als Privatperson und Mutter ist es beruhigend, live zu sehen, wie professionell unser Land und das Bundesheer auf den Fall der Fälle reagieren können“, sagte Musicalstar Marjan Shaki bei den gemeinsamen Proben in der Wiener Maria Theresien-Kaserne.

„Auch wenn wir alle hoffen, dass ein 'Blackout' nicht zur Realität wird, sollten wir uns bestmöglich darauf vorbereiten. Ich bin stolz, mit meinem Auftritt bei diesem spannenden Projekt meinen Teil dazu beitragen zu können“, so Opernsänger Herbert Lippert.

Cesar Sampson zeigte sich begeistert: „Ich war sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt, als ehemaliger Sozialarbeiter ist mir absolut bewusst, wie wichtig es ist, die Österreicher und Österreicherinnen möglichst gut über einen kommenden 'Blackout' zu informieren!“

Gratis-Tickets bereits online erhältlich

Die Veranstaltung ist für Besucherinnen und Besucher kostenfrei. Gratis-Tickets sind ab sofort unter https://blackout.bundesheer.at erhältlich.

Am 28. September 2021 findet die Durchlaufprobe ab 16:00 Uhr in Tulln statt. Dabei können bereits die ersten Eindrücke und Impressionen zum Event gesammelt werden. Einen Tag später, am 29. September 2021, findet ab 20:00 Uhr die Generalprobe statt. Zu diesen Terminen wird nochmals separat eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer