TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Bloß keine Angst vor der Schule", Ausgabe vom 19. September 2021 von Liane Pircher.

Noch nie wurden in Österreich so viele Kinder von der Schule abgemeldet wie dieses Schuljahr. Da müssen die Alarmglocken schrillen.

Innsbruck (OTS) - Es ist zwar noch kein Massenphänomen bei mehr als einer Million Schülern in Österreich, aber die Zunahme an Abmeldungen ist in diesem Schuljahr sehr außergewöhnlich und auffällig hoch. Mehr als 7500 Schülerinnen und Schüler sind es österreichweit, 543 in Tirol, die meisten davon Volksschüler. Verglichen mit den Vorjahren ist das eine Verdreifachung bzw. Verdoppelung. Warum plötzlich so viel mehr Eltern ihre Kinder häuslich unterrichten wollen, weiß das Ministerium und wissen auch die Bildungsdirektionen nicht so genau. Eine Abmeldung bedarf keiner Begründung. Ist es die Angst vor einer Infektion? Oder die Ablehnung von Corona-Tests und Masken? – Per se muss man dazu sagen, dass das Recht auf häuslichen Unterricht verfassungsrechtlich verankert ist. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es keine Schul-, nur eine Unterrichtspflicht. Im Großen und Ganzen hat das in den letzten Jahrzehnten mit den wenigen Eltern, die davon aus verschiedenen und oft nachvollziehbaren Gründen Gebrauch gemacht haben, auch gut mittels Lernkontrolle durch Externistenprüfung funktioniert.

Anders muss man das jetzt sehen, wenn die Zahlen plötzlich so explodieren und versucht wird, mit Lerngruppen das Privatschulgesetz zu umgehen. Indirekt ist dieser Trend auch eine Nebenwirkung großflächiger Schulschließungen der letzten beiden Jahre. Einigen Eltern fehlt das Vertrauen in Politik und Schulsystem. Zumindest ein Teil der Abmeldungen dürfte staatsfeindlich motiviert sein sowie aus einem ideologisch bedenklichen Umfeld kommen. Hinschauen! Kinder dürfen nicht Opfer von Erwachsenen sein. Allein aus diesem Grund muss man sich an Faßmanns Aussage, Schulschließungen heuer möglichst zu vermeiden, festklammern.

