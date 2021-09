Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besucht Schweden

Von 20. bis 21. September reist Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zu bilateralen Gesprächen nach Stockholm

Wien (OTS) - Die Schwerpunkte des geplanten Arbeitstreffens mit dem schwedischen Verteidigungsminister Peter Hultqvist werden auf dem Austausch zur sicherheitspolitischen Lage in Europa sowie zur Covid-Lage und Bewältigung dieser liegen.

Die Einladung durch Verteidigungsminister Hultqvist erfolgte bereits zum Amtsantritt von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner; musste jedoch Covid-bedingt verschoben werden.

Am Rahmenprogramm wird auch die österreichische Botschafterin in Schweden, Dr. Gudrun Graf, teilnehmen. Der vorerst letzte Besuch des schwedischen Verteidigungsministers in Österreich erfolgte 2016 im Rahmen der AIRPOWER-Flugshow in Zeltweg.

