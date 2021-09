„Sport am Sonntag“ mit Lisa Hauser und Vincent Kriechmayr im Gespräch

Am 19. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 19. September 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Lisa Hauser und Vincent Kriechmayr im Gespräch

Die Biathlon-Weltmeisterin trifft in ihrer Heimat Kitzbühel den Abfahrts- und Super-G-Weltmeister.

Fußball: Rekord-Teamspielerin Sarah Puntigam

Die Frankreich-Legionärin über ihren Teamrekord, das Leben als Fußballprofi im Ausland und das große Ziel WM 2023.

Golf: Bernd Wiesberger beim Ryder Cup

Der Golf-Profi ist der erste Österreicher beim traditionellen Kontinental-Duell der besten Spieler aus Europa und den USA.

Schwimmen: Im Duell mit Felix Auböck

In einer Staffel gegen Felix Auböck schwimmen, Wasserball spielen mit dem Nationalteam, das OSV-Team hautnah erleben – die große Schwimm-Show im Wiener Stadionbad.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at