Korrektur: #dif21 Grande Finale: Bunte Vielfalt am Samstag!

Heute Freitag startet das 38. Donauinselfest, morgen Samstag geht die volle Ladung Kulturprogramm weiter – dies bei strengsten COVID-19-Regeln im Freiluftveranstaltungsbereich!

Wien (OTS/SPW) - Nachdem heute Freitag unter anderem großartige Acts wie Kruder & Dorfmeister, Viktor Gernot, Wiener Wahnsinn oder Semino Rossi die vier Bühnen am Donauinselfest #wieniezuvor rocken, stehen für morgen Samstag bereits viele weitere – zu 100% heimische – Künstler*innen in den Startlöchern. So erwartet auf der Radio Wien Festbühne Austropop-Fans ein wahres Best of Donauinselfest-Feuerwerk mit Größen wie Marianne Mendt und Ina Regen.

#dif21 Grande Finale: Das Programm am Samstag

Festbühnen Area – Radio Wien Festbühne

(Einlass 15:00 Uhr, Ende ca. 22 Uhr)

16:45 Uhr Maddy Rose

17:30 Uhr Wir 4

19:10 Uhr Valsassina Ensemble Wien

20:00 Uhr Best of Donauinselfest mit großem Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits mit Ulli Bäer, Johnny Bertl, Marianne Mendt, Ina Regen, Norbert Schneider, Gert Steinbäcker, Folkshilfe & Überraschungsgast



Kulturbühnen Area – Ö1 Kulturbühne

(Einlass 16:00 Uhr, Ende 21:00 Uhr)

17:35 Uhr Malarina

18:00 Uhr Christoph Fitz

18:25 Uhr Nadja Maleh

18:50 Uhr Stefan Leonhardsberger & Martin Schmid

19:45 Uhr 5K HD



Arbeitswelt – GÖD/ARBÖ Radio Bühne

(Einlass 11:00 Uhr, Ende ca. 20:30 Uhr)

14:00 Uhr Julia Anna

15:30 Uhr The Untouchables

17:00 Uhr Abbariginal

19:00 Uhr Hot Pants Road Club



Arbeitswelt – Radio Niederösterreich Schlagerbühne

(Einlass 11:00 Uhr, Ende ca. 20:30 Uhr)

15:05 Uhr Dennis Jale

16:30 Uhr RTIC-Gewinner Pablo Grande

17:05 Uhr Lizz Görgl & Band

18:30 Uhr Die Draufgänger



Das gesamte Programm gibt es unter www.donauinselfest.at.

Nur mit PCR-Test auf die Insel!

Für die glücklichen Gewinner*innen eines der 42.000 Donauinselfest-Tickets wartet ein vielfältiges Programm von Austropop über Alternative und Schlager bis hin zu Kabarett und Klassik. All jene, die kein Ticket für das Grande Finale auf der Donauinsel bekommen haben, können auf ORF III ausgewählte Highlights der #dif21 Shows mitverfolgen.

Alle Besucher*innen des Donauinselfests 2021 benötigen ein personalisiertes Ticket und einen negativen PCR-Test, der zum Zutrittszeitpunkt nicht älter als 48 Stunden ist – für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gelten maximal 72 Stunden!

Alle weiteren Informationen rund um das Setting und die Sicherheit beim Donauinselfest 2021 finden Besucher*innen auf www.donauinselfest.at.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-26

presse @ donauinselfest.at