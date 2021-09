SPÖ-Termine von 20. September bis 26. September 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 20. September 2021:

11.00 Uhr Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zum Thema „Aktuelles und SPÖ-Herbstkampagne“ (SPÖ-Parlamentsklub, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“, kuratiert von Eva Nowotny (Vorstandsmitglied des Bruno Kreisky Forums, Diplomatin i.R., Vorsitzende des Universitätsrates der Universität Wien), findet unter dem Titel „Die Zukunft der Diplomatie“ ein Gespräch mit Teresa Indjein (Botschafterin und Geschäftsleiterin Internationale Kulturangelegenheiten BMEIA), Martin Sajdik (österreichischer Diplomat und zuletzt Sonderbevollmächtigter der OSZE in der Ukraine) und Friedrich Stift (Direktor Austria Development Agency und zuletzt österreichischer Botschafter in Peking) statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yn93dvah.

19.00 Uhr The Karl-Renner-Institut, the FES Regional Office Vienna, the International Institute for Peace and the Society for Eurasian Studies invite to the Panel discussion „European Security: Fallout from Afghanistan – Lessons für EU, OSCE and NATO“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/xvnpj47t.

21.00 Uhr SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr nimmt an einer Live-Diskussion zum Thema "Green Deal" - Schlechtes Geschäft für Österreichs Bauern?“ teil. Die neue Sendung von Politik am Ring wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist unter www.parlament.gv.at/POLITIKAMRING live zu sehen.

MITTWOCH, 22. September 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

16.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft GPA laden zum Online-Expert:innengespräch „Deutschland wählt“ ein. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/pepxfaw3.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hegemonien und Allianzen“, kuratiert von Walter Posch (Senior Fellow, Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement (IFK), Landesverteidigungsakademie), spricht Guido Steinberg (Islamwissenschafter und Autor, Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin) zum Thema „Krieg am Golf - Wie der Machtkampf zwischen Iran und Saudi-Arabien die Weltsicherheit bedroht“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yn93dvah.

DONNERSTAG, 23. September 2021:

09.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl nimmt an der Europapolitischen Stunde im Kärntner Landtag teil.

17.30 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner beim Wahlkampf-Schlussspurt in Wels. (Wels Stadtplatz)

18.00 Uhr Zum 30. Geburtstag des Bruno Kreisky Forums für Internationalen Dialog findet eine Festveranstaltung statt. Es sprechen Franz Vranitzky (Bundeskanzler a.D., Gründungs-und Ehrenpräsident), Michael Ludwig (Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien), Oliver Rathkolb (Univ. Wien, Vorstand des Institutes für Zeitgeschichte), Erika Pluhar (Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin), Margit Schmidt (Generalsekretärin), G. Borea d'Olmo (Generalsekretärin), und Rudolf Scholten (Präsident des Kreisky Forums). Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yn93dvah.

FREITAG, 24. September 2021:

14.30 „Gemeinsam gegen Hass – Stoppen wir Hate Speech und Hate Crimes in Österreich“ – unter diesem Motto lädt SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner gemeinsam mit dem SPÖ-Parlamentsklub zu einem Round Table mit Expert*innen und NGOs. (SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien)

17.00 SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner beim Wahlkampf-Schlussspurt der SPÖ Oberösterreich am Hauptplatz in Linz.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik (Autor und Journalist) findet ein ZOOM Livetalk/Facebook Live mit Adam Tooze (Autor, Wirtschaftshistoriker) zu seinem aktuellen Buch „Die Welt im Lockdown. Die globale Krise und ihre Folgen“ (erschienen im C.H. Beck Verlag) statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yn93dvah. (Schluss) mp/up

