myfidelio feiert den 50. Geburtstag von Anna Netrebko

Die Klassikplattform gratuliert mit einem umfassenden Programmschwerpunkt und zeigt Netrebko u. a. in „La Traviata“ in der Sensationsproduktion der Salzburger Festspiele 2005

Wien (OTS) - Die nächsten Wochen stehen auf der Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) ganz im Zeichen von Opernstar Anna Netrebko, die am 18. September ihren 50. Geburtstag feiert. myfidelio gratuliert der Ausnahmekünstlerin mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt und einem bunten Blumenstrauß ihrer schönsten Interpretationen aus den vergangenen Jahren, darunter auch einer ihrer größten Opernerfolge: die umjubelte „La Traviata“-Inszenierung der Salzburger Festspiele von 2005 mit Anna Netrebko in der Titelpartie.

Donna Anna und ihre vielen Facetten

Anna Netrebko ist ein Garant für volle Säle. Seit ihrem Durchbruch als Donna Anna in Mozarts „Don Giovanni“ in Salzburg 2002 ist sie auf den großen Bühnen der Welt zu Hause und gilt als eine der schillerndsten Operndiven der Gegenwart. Passend dazu zeigt myfidelio ab Samstag, dem 18. September 2021, das Filmporträt „Anna Netrebko – Anna The Great“, das die vielen Seiten der Jubilarin beleuchtet. Im Film begleitet der russische Regisseur Dmitry Sapun die Sängerin an ihre Wohnorte in Russland und New York und gibt Einblicke in ihr Künstlerleben. Neben Anna Netrebko kommen auch ihre Familie sowie zahlreiche Kollegen und Wegbegleiter wie Piotr Beczała, Placido Domingo und Valery Gergiev zu Wort.

Ein Wiedersehen gibt es mit der Salzburger „Traviata“ von 2005, die am 25. September Premiere auf myfidelio feiert und die immer noch als ein Höhepunkt der modernen Operngeschichte gilt: Mit ihr wurden Anna Netrebko und Rolando Villazón DAS Bühnenpaar der Opernwelt für viele Jahre.

Fortgesetzt wird der Premierenreigen am 28. September mit der „Operngala aus Baden-Baden“, bei der 2007 Anna Netrebko, Elīna Garanča, Ramón Vargas und Ludovic Tézier Operngenuss vom Feinsten boten. Auf dem Programm standen u. a. die schönsten Arien aus bekannten Klassikern und wiederentdeckten Opernraritäten von Verdi, Donizetti, Bellini und Puccini.

Weitere Opern- und Konzerthöhepunkte aus dem umfangreichen digitalen Angebot zu Anna Netrebko, die schon jetzt auf myfidelio abrufbar sind: das Konzert „3 Stars in Vienna“ aus dem Jahr 2008, in dem die Star-Sopranistin gemeinsam mit Plácido Domingo und Rolando Villazón vor dem Schloss Schönbrunn auftritt, oder auch das „Red Ribbon Celebration Concert“ 2015, bei dem sie u. a. an der Seite von Gregory Porter, Juan Diego Flórez und ihrem jetzigen Ehemann Yusif Eyvazov singt.

myfidelio zeigt die Operndiva darüber hinaus u. a. in Massenets „Manon“ aus der Wiener Staatsoper (2007), in der Rolle der Sylva Varescu in „Die Csárdásfürstin“ aus der Semperoper Dresden (2014) und als Aida in Verdis gleichnamiger Oper bei den Salzburger Festspielen 2017.

