22. Bezirk: Mittelalterliche Musik im Kultur-Stadl Eßling

Wien (OTS/RK) - Nach erfolgreichen Konzerten in den Sparten Swing, Wienerlied, Jazz, Country, Rock und anderen Stilrichtungen hat der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ abermals eine Veranstaltung für Kenner organisiert: Am Samstag, 25. September, stellt sich das Quartett „Rhiannon“ im gemütlichen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) ein und erfreut die Besucherinnen und Besucher mit „Musik in mittelalterlicher Spielmannstradition“. Zu hören gibt es mitreißende Tanz-Stücke, bewegende Minnesang-Melodien und Lieder aus britischen Tavernen. Um 19.00 Uhr beginnt der feine Ohrenschmaus. Der Eintritt ist frei. Das Publikum muss sich an die aktuellen Corona-Regelungen halten und es sind Anmeldungen nötig. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868, E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Hörenswert: Nyckelharpa, Drehleier, Rauschpfeife und Lauten

Zu diesem Konzert erklärt Vereinsobfrau Angela Hannappi: „Mit vielen historischen und traditionellen Instrumenten wird alte Musik lebendig!“. Dem trefflichen Ensemble „Rhiannon“ gehören die Musikanten Cordula Meßenböck, Max Meßenböck, Roman Schett und Max Reisinger an. Gesänge, Harfe, Nyckelharpa, Drehleier, Rauschpfeife, Lauten, Dudelsäcke und sonstige mittelalterliche Klangwerkzeuge ertönen am Samstag im „Kultur-Stadl“. Auskunft: Telefon 0699/180 646 40, E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

