AVISO Fototermin 20.9, 11:30 Uhr: „Übergabe 5000. Wickelrucksack am Weltkindertag“

Mit Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr

Wien (OTS/RK) - Der Wickelrucksack mit tollen Produkten und Gutscheinen ist bereits seit 1927 ein besonderer Willkommensgruß der Stadt Wien an alle Neugeborenen, die hier leben. Am Weltkindertag überreicht Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr den 5000. Wickelrucksack des heurigen Jahres an eine werdende Mutter.

Datum: Montag, 20.9., 11.30 Uhr

Ort: Familienzentrum Favoriten, Katharinengasse 16, 1100 Wien

Die MedienvertreterInnen sind herzlich willkommen!

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Telefon: +43 4000 83203

Mail: manfred.kling @ wien.gv.at