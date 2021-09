Premieren am ORF-Serienmontag: Neue Folgen „Grey’s Anatomy“ und „Station 19“ ab 20. September

Staffelfortsetzung der Erfolgsserien ab 22.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Spannende Unterhaltung in Serie bietet der neue ORF-Serienmontag, wenn ab Montag, dem 20. September 2021, wieder neue Folgen der US-Serien-Hits „Grey’s Anatomy“ und „Station 19“ auf dem Programm von ORF 1 stehen! Nach dem Staffelauftakt von „Walking on Sunshine“ und dem Serienstart von „Familiensache“ treten in neuen Folgen auch die Artzinnen und Ärzte im Grey Sloan Memorial um 22.00 Uhr wieder ihren TV-Dienst an und setzen die 17. Staffel des Emmy-und Golden-Globe-gekrönten Kulthits mit neuen Folgen als ORF-Premiere fort. Nach Ellen Pompeo und Co. rücken um 22.55 Uhr die Feuerwehrleute der „Station 19“ in Seattle bei neuen Episoden der vierten Staffel wieder zu brandgefährlichen Einsätzen aus. In der ORF-Premiere des „Grey’s Anatomy“-Spin-offs nehmen in den Hauptrollen u. a. Jaina Lee Ortiz und Jason Winston George erneut immer montags ihren Dienst auf und stellen sich neuen Herausforderungen.

„Grey’s Anatomy“ – Fortsetzung von Staffel XVII: „Bis an unsere Grenzen“ um 22.00 Uhr

Die Belegschaft vom Grey Sloan Memorial kommt nur sehr schwer über DeLucas Tod hinweg, auch weil sein Begräbnis coronabedingt ausfallen muss. Besonders Bailey ist schwer getroffen und hofft, sich durch eine Obduktion Klarheit zu verschaffen. Meredith ist auf dem Weg der Besserung und Teddy will sie schrittweise vom Beatmungsgerät nehmen. Jo überlegt inzwischen ernsthaft, in die Geburtshilfe zu wechseln. Maggie und Winston müssen einen Patienten beruhigen, der panische Angst hat, sich im Krankenhaus mit Corona anzustecken.

Mit Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey), Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey), James Pickens (Dr. Richard Webber), Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), Jesse Williams (Dr. Jackson Avery), Caterina Scorsone (Dr. Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Dr. Jo Karev), Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce), Kim Raver (Dr. Teddy Altman), Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) u. a. Regie: Debbie Allen

„Station 19“ – Fortsetzung Staffel IV: „Was zusammen gehört“ um 22.55 Uhr

Vic genießt ihr aufregendes Liebesleben mit Theo, als sie ein schockierendes Geheimnis bis ins Mark erschüttert. Maya muss ihre Eifersucht unterdrücken, als eine alte Flamme von Carina auftaucht. Andy ärgert sich über Sullivan, der immer öfter ihre Autorität in Frage stellt. Ein junger Mann taucht mit einem Pfeil im Kopf in der Wache auf, der bei einem Spiel auf ihn abgeschossen wurde. Marsha sollte aus dem Krankenhaus entlassen werden, doch ihr Zustand verschlechtert sich plötzlich dramatisch.

Mit Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Jason Winston George (Dr. Ben Warren), Danielle Savre (Maya Bishop), Boris Kodjoe (Robert Sullivan), Grey Damon (Jack Gibson) u. a. Regie: Allison Liddi-Brown

