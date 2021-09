„Heimat Fremde Heimat“: Afghanische Community in Österreich nach Taliban-Machtübernahme besorgt

Außerdem am 19. September um 13.30 Uhr in ORF 2: „Weitblicke“ mit Erwin Steinhauer

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 19. September 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Die Afghanen in Österreich

Einen Monat nach dem Truppenabzug und der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan fürchten viele Menschen im Land um ihr Leben. So wachsen auch die Sorgen und Ängste bei der afghanischen Community in Österreich, die um ihre Liebsten bangen. Durch das Vernetzen innerhalb der afghanischen Community versuchen sie gemeinsam, ihren Verwandten vor Ort zu helfen. Aber auch in ihrer neuen Heimat Österreich versuchen sie aufzuklären, um dem stereotypen Bild der „nicht integrierbaren Afghaninnen und Afghanen“ entgegenzuwirken. Ein Beitrag von Adriana Jurić.

Der Kult ums Haar

Die Wiener Friseursalons sind so vielfältig wie die Bewohner/innen der Stadt. Im Beitrag zeigt „Heimat Fremde Heimat“ die irakischen Barbiere Nuri und Omar Baba, die mittels Fadentechnik Gesichtshaare entfernen. Im Schönheitssalon der Iranerin Azita Hayat werden mit einer Zucker-Zitronen-Mischung Körperhaare entfernt. Außerdem erklärt eine jüdische Perückenherstellerin, wieso sie ihre Perücken nicht nur für verheiratete Jüdinnen näht. Und beim asiatischen Friseur „Taipei“ erfährt man, welche Bedeutung Schönheitssalons in Asien haben. Ein Beitrag von Ajda Sticker.

„Weitblicke“ mit Erwin Steinhauer

Am Sonntag, dem 19. September, feiert der österreichische Schauspieler Erwin Steinhauer seinen 70. Geburtstag. Im Gespräch für die Sendereihe „Weitblicke“ fordert er mehr Mitgefühl für flüchtende Menschen und erzählt von selbst erlebter Diskriminierung als Enkel einer jüdischen Großmutter. Sabina Zwitter hat den Künstler getroffen.

Der ORF würdigt Steinhauer zum 70er mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt in TV und Radio (Details unter presse.ORF.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at