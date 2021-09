Outdoor-Ausstellung bei der U1-Station Oberlaa zum Südraum Favoriten

Breite BürgerInnenbeteiligung: Grünräume großflächig geschützt, historische Ortskerne gesichert – BürgerInnendialog wird fortgesetzt

Wien (OTS) - „Willst Du mein Favoriten sein?“ – unter diesem Titel hat die Wiener Stadtteilplanung im Juli 2019 einen breit angelegten Planungs- und Beteiligungsprozess für den Südraum Favoritens durchgeführt. Ziel war es, gemeinsam mit den BürgerInnen den Rahmen für zukünftige Entwicklungen im über 20 Quadratkilometer großen, sehr unterschiedlichen Gebiet festzulegen. Hintergrund: Durch die Verlängerung der U1 nach Oberlaa haben sich die Voraussetzungen für die BewohnerInnen grundlegend verändert. Die Lebensqualität ist aufgrund der U-Bahn-Anbindung stark gestiegen, gleichzeitig sorgten neue Wohnbauprojekte für Fragen zu den weiteren Entwicklungen.

Großer Beteiligungsprozess – Ergebnisse in Ausstellung an der U1-Endstelle

Der Beteiligungsprozess - einer der größten, den die Wiener Stadtteilplanung jemals durchgeführt hat – hat vor Ort im direkten Gespräch und aufgrund der Corona-Pandemie auch digital stattgefunden. Über die Plattform favoriten.wienwirdwow.at haben sich mehr als 1.300 BürgerInnen in die Planungen eingebracht und aktiv mitgestaltet. Über 400 Infopakete wurden an interessierte Bürgerinnen und Bürger verschickt und insgesamt 18.000 Haushalte wurden per Post über laufende Planungen und Beteiligungsmöglichkeiten informiert. Bei Veranstaltungen wie der Auftaktveranstaltung in der Brotfabrik oder der Dialogradtour, haben hunderte Bürgerinnen und Bürger Meinungen, Ideen und Wünsche geäußert und eingebracht. Im Rahmen einer Stadtteilwerkstatt im Arkadenhof des Wiener Rathauses mit 50 repräsentativ gelosten Teilnehmerinnen und Teilnehmern und bei einer mehrstündigen Online-Veranstaltung im Frühjahr 2021 mit über 200 TeilnehmerInnen wurden der Arbeitsstand des Entwicklungskonzepts öffentlich präsentiert und weitere Inputs aufgenommen.

Jetzt liegen die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse vor und werden bis zum 24. Oktober 2021 im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung im Bereich der U1-Endstation Oberlaa präsentiert.

„Zuallererst möchte ich mich bei allen bedanken, die sich eingebracht und mitgearbeitet haben, auch wenn es gerade in Zeiten der Pandemie nicht immer einfach war. Mir ist wichtig, dass der Dialog weitergeht. Deshalb binden wir bei allen Detailplanungen die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin eng ein. Um den Informationsfluss zu gewährleisten, richten wir zusätzlich einen Südraum-Stammtisch ein, der regelmäßig die Möglichkeit bietet, sich einzubringen und Informationen zu bekommen. Transparenz und Partizipation sind aus meiner Sicht zentral für das Gelingen von innovativer Stadtentwicklung“, so Wiens Planungsstadträtin Ulli Sima.

Das Ergebnis des Stadtteilentwicklungskonzepts nimmt eines der Hauptanliegen der Favoritnerinnen und Favoritner auf. Mehr als die Hälfte der gesamten Fläche des Gebiets ist zukünftig als Grünraum garantiert und kann nicht bebaut werden. Die im Gebiet so wichtige Landwirtschaft wird auch in Zukunft die Hauptrolle spielen und prägend für das ganze Gebiet bleiben. Beim Stadtentwicklungsgebiet Rothneusiedl werden eine klimasensible Stadtentwicklung und die Stadtlandwirtschaft mit dem Zukunftshof prägend sein. Die historischen Ortskerne werden durch Maßnahmen wie die Erweiterung der Schutzzonen und die Überarbeitung der Flächenwidmungspläne für die Zukunft bewahrt.

Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Ich freue mich, dass die BürgerInnen meinem Aufruf gefolgt sind und sich in den vergangenen zwei Jahren so zahlreich beim Bürgerbeteiligungsprozess eingebracht haben. Durch die Sicherung der Hälfte der Flächen als Grünraum ist nun eine gute Grundlage für eine nachhaltige Zukunft des Südraumes Favoriten geschaffen worden.“

Die zentralen Ergebnisse des Planungs- und Beteiligungsprozesses zusammengefasst:

Grünraume großflächig gesichert

Mehr als die Hälfte der Fläche des 20 Quadratkilometer großen Gebiets wird als Grün- und Freiraum für landwirtschaftliche Produktion, Klima und Erholung geschützt. 7,5 Quadratkilometer davon werden als landwirtschaftliches Gebiet garantiert. Mit dem ParkLink wird entlang der Ostbahn eine neue, attraktive Fuß- und Radroute für Alltags- und Freizeitwege geschaffen. Sie stellt einen wesentlichen Lückenschluss für eine direkte Verbindung zwischen Innerfavoriten, dem Hauptbahnhof, dem Südraum Favoriten und Simmering dar.

Alte Ortskerne in Oberlaa und Unterlaa werden geschützt

Der Charakter der beiden historischen Weinorte Oberlaa und Unterlaa soll bewahrt werden. Dies erfolgt durch Maßnahmen wie die Erweiterung der Schutzzonen und die Überarbeitung der Flächenwidmungspläne im kommenden Jahr. Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums sollen zusammen mit den privaten Bemühungen zur Erhaltung und Aufwertung der Gebäude und zu einer Verschönerung der alten Ortskerne beitragen. Impulse der Heurigenkultur sollen gesetzt und mit Ortskernrevitalisierung und Straßengestaltung verknüpft werden, um Oberlaa und Unterlaa als „Weinorte direkt an der U-Bahn“ zu beleben.

Zur Überarbeitung der Schutzzonen wird regelmäßig beim neu geschaffenen Südraum-Stammtisch informiert und es besteht dort die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen.

Bauprojekt Kurbadstraße wird überarbeitet

Für das Projekt Kurbadstraße, in dessen Rahmen Wohnungen und Nahversorgungseinrichtungen entstehen, wird das städtebauliches Leitbild überarbeitet. Es wird zusätzliche Möglichkeiten zur Beteiligung geben.

Die Kurbadstraße ist durch die Lage an der U1-Station Oberlaa hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Die ungestalteten Restflächen zwischen dem SeniorInnenheim und der Therme Wien sind derzeit weitgehend versiegelt.

Rothneusiedl wird zum Pionierstadtteil für Klimaschutz

Im neuen Stadtteil, dessen Planungen noch ganz am Anfang stehen, sind leistbare Wohnungen, neue Arbeitsplätze, Schulen und Kindergärten, soziale und kulturelle Einrichtungen sowie Sportangebote vorgesehen. Rothneusiedl wird zudem ein Pionierstadtteil für Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Ein Drittel der Fläche, das sind 40 Hektar, wird klimawirksamer Grünraum. 25 Hektar davon sind öffentlich zugänglich.

Wie geht’s weiter?

Das Stadtteilentwicklungskonzept Südraum Favoriten wird im Oktober der Wiener Stadtentwicklungskommission vorgelegt und dient als Rahmen für die zukünftige Entwicklung in diesem Bereich. Der Dialog mit den BürgerInnen wird auf vielen Ebenen weitergeführt, wie etwa beim genannten BürgerInnen-Stammtisch. Dort wird auch laufend über aktuelle Entwicklungen informiert, zum Beispiel über die Überarbeitung der Flächenwidmungspläne in den Bereichen Oberlaa und Unterlaa. Für die Überarbeitung des städtebaulichen Leitbilds Kurbadstraße sowie für das Stadtentwicklungsprojekt Rothneusiedl wird es eigene Beteiligungsmöglichkeiten geben.

