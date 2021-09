Schräg, humorvoll und echt. gut.: Start für „Walking on Sunshine“ und „Familiensache“

Doppelter Spaß mit dem österreichischen Serienmontag ab 20. September in ORF 1

Wien (OTS) - Gleich doppelt so viel Spaß macht der ORF-1-Serienmontag mit dem neuen Austro-Komödien-Doppel, das ab 20. September 2021 auf dem Programm steht: Gute Aussichten sind garantiert, wenn Proschat Madani, Robert Palfrader und Aaron Karl um 20.15 Uhr in den zehn neuen Folgen der dritten Staffel der ORF-Dramedy „Walking on Sunshine“ durch die Höhen und Tiefen des Lebens gehen – und sich gleich zum Auftakt zwischen Karriereleitern, Titelseiten und Liebesglück wiederfinden. Zur „Familiensache“ geht es dann immer um 21.05 Uhr: In zehn Episoden der neuen ORF-Comedy geben Katrin Lux und Robert Stadlober ein schräges Ehepaar, das Rat bei einem nicht minder schrägen Therapeuten alias Andreas Vitásek sucht. Und für den ein oder anderen Zündstoff sorgt zum Einstand niemand Geringerer als Robert Palfrader in einer Episodenrolle.

„Walking on Sunshine“: Folge 21 (Serienmontag, 20. September, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Proschat Madani, Robert Palfrader, Aaron Karl, Selina Graf und Harald Windisch sowie Mercedes Echerer und Nadja Bernhard in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

Wo will sie eigentlich hin, die Tilia (Proschat Madani)? Als Generaldirektorin des ORF hat sie ihr großes Berufsziel schon erreicht, nun scheint sie auch ihr privates Glück mit Innenminister Barnabas Kampp (Simon Hatzl) zu finden.

Karl (Harald Windisch) hingegen darf den Hausmann geben, während seine Gattin Margot Wu (Daniela Kong) als Bundeskanzlerin Tilia das Leben schwermacht. Conny (Selina Graf) wiederum fühlt sich recht wohl als Wetterchefin, aber was soll sie bloß machen, wenn Jana (Tanja Raunig) aus der Karenz zurückkommt? Um endlich wieder eine Titelseite zu zieren, legt sich Wetterstar Otto (Robert Palfrader) diesmal so ins Zeug, dass Tilia, Conny und Astrid (Heidelinde Pfaffenbichler) sogar gemeinsam versuchen müssen, ihn aufzuhalten. Und wann kommt Lukas (Aaron Karl) endlich wieder aus dem fernen Nogestan zurück?

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

„Familiensache“: Folge 1 (Serienmontag, 20. September, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Katrin Lux, Robert Stadlober, Andreas Vitásek und Clemens Berndorff sowie Gabriela Garcia Vargas und Robert Palfrader in Episodenrollen; Regie: Esther Rauch

Tattoos, Baumärkte, Bolivien und Geburtstagsvideos: „Dranbleiben, auch wenn man das Gefühl hat, es wird nix mehr“ – das ist der Leitsatz des Ehepaares Andi (Robert Stadlober) und Dani (Katrin Lux) Pichler, das gemeinsam mit ihrem Sohn Luki (Leopold Pallua) und den Zwillingstöchtern Céline (Lucy Gartner) und Hannah (Alice Prosser) in einem Einfamilienhaus wohnen.

Und deshalb holt sich das Paar Hilfe und geht regelmäßig zum Paartherapeuten Dr. Nemeth (Andreas Vitásek), der einen Hang zu absurden Methoden und eigenwilligen Abschlussübungen hat. Wenn Nemeths Hausschildkröte Sigmund in seinem Terrarium auf Position gebracht wird, geht die Sitzung auch schon los mit Erzählungen über seltsame Erziehungsmethoden, komische Paarrituale, kompliziertes Sexleben und verrückte Kinder. Kann Dr. Nemeth der Familie helfen, oder wird das Chaos nur noch größer?

„Familiensache“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Interspot Film (basierend auf dem Format „La Famiglia“ von Studio Israel, vertrieben durch Armoza Formats).

Die Sendungen werden auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten.

Flimmit zeigt exklusiv seit 13. September und damit bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung alle Folgen der neuen „Walking on Sunshine“-Staffel sowie zur Einstimmung alle bisherigen Folgen zum Nachsehen auf www.flimmit.at. Ebenfalls exklusiv seit 13. September auf Flimmit zu sehen sind alle Folgen der neuen ORF-Comedyserie „Familiensache“.

