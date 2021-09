Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 19. – 26. September 2021

Wien (OTS) - Teilnahme von Bundespräsident und von Frau Doris Schmidauer an der Eröffnung der 76. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York von 19. bis 24. September 2021

Montag, 20. September 2021

09:00 Uhr (OZ)Teilnahme des Bundespräsidenten an der Gedenkveranstaltung des 9/11 Memorial Museums anl. des 20. Jahrestags von 9/11 (New York)

11:30 Uhr Gespräch mit dem Präsidenten von Costa Rica, Carlos Alvarado (New York)

12:30 Uhr Gespräch mit dem Präsidenten von Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (New York)

Dienstag, 21. September 2021

08:40 Uhr Teilnahme des Bundespräsidenten an der „Welcoming Reception“, gegeben von UN-Generalsekretär António Guterres (UN-Hauptquartier, New York)

09:00 Uhr Eröffnung der 76. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN-Hauptquartier, New York)

15:00 Uhr Gespräch mit dem Präsidenten von Guyana, Mohamed Irfaan Ali (New York)

16:30 Uhr Gespräch mit dem Präsidenten von Senegal, Macky Sall (New York)

17:45 Uhr Gespräch mit dem Präsidenten von Sambia, Hakainde Hichilema (New York)

Mittwoch, 22. September 2021

08:00 Uhr Leaders‘ Pledge Event „Transformative Action for Nature and People“ (virtuell)

09:45 Uhr Gespräch mit Mikrobiologen Prof. Florian Krammer (Icahn School of Medicine, New York)

10:30 Uhr Gespräch mit Mikrobiologen Prof. Peter Palese (Icahn School of Medicine, New York)

12:40 Uhr Gespräch des Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers und des Außenministers mit UN-Generalsekretär António Guterres Guterres (UN-Hauptquartier)

15:00 Uhr Gespräch mit dem Präsidenten von Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc (New York)

15:45 Uhr Gespräch mit Mark Carney, UN Special Envoy on Climate Action and Finance (New York)

Donnerstag, 23. September 2021

Teilnahme des Bundespräsidenten am Food Systems Summit (virtuelle Abhaltung)

15:15 Uhr Gespräch mit Klimaökonom Prof. Gernot Wagner (New York University)

