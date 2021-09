Schwarz: Unwürdiges Spektakel der FPÖ im Gesundheitsausschuss

ÖVP-Gesundheitssprecherin: Vom Parlament geladene Expertinnen und Experten haben höchsten Respekt verdient

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber unsere Expertinnen und Experten, die wir ins Parlament laden, haben höchsten Respekt verdient. Das stellte heute, Freitag, ÖVP-Gesundheitssprecherin Abg. Gaby Schwarz zur gestrigen Sitzung des Gesundheitsausschusses des Nationalrats fest. Eine Aussage des FPÖ-Abgeordneten Peter Wurm gegenüber dem Ärztekammer-Präsidenten Thomas Szekeres sorgte während des öffentlichen Expertenhearings zum Volksbegehren "Für Impf-Freiheit" für Aufregung, Szekeres verließt daraufhin die Sitzung. „Es war ein unwürdiges, von der FPÖ inszeniertes Spektakel“, bedauerte die Gesundheitssprecherin. Wurm sollte sich vergegenwärtigen, dass die Expert/innen als Gäste in das Hohe Haus geladen werden – so wie sich gestern der FPÖ-Abgeordnete verhielt, könne niemals eine fundierte Diskussion stattfinden.

Schwarz unterstrich auch die Aussagen des Ärztekammer-Präsidenten, wie wichtig und wertvoll das Impfen sei, um aus der Pandemie-Situation rauszukommen. „Wir brauchen dringend weitere Impfungen, die Durchimpfungsrate muss steigen“, so die Mandatarin. Es sei bedauerlich, dass es in Bezug auf die Corona-Impfung keine einheitliche Linie im Parlament gebe und die FPÖ sich gegen den Nutzen der Impfung ausspreche. Die Impfung sei auch eine Frage der Solidarität in der Gesellschaft.

