VP-Währing startet größtes Bürgerbeteiligungsprojekt zur Umgestaltung des Aumannplatzes im Bezirk

Öffnung des Parks, optimale Verkehrsplanung, sichere Schulwege und mehr Platz für Gastro - Ideen zur Aufwertung des Grätzls gesucht

Wien (OTS) - "Die Umgestaltung des Aumannplatzes in den kommenden Jahren ist fix. Nun braucht es eine breite und ehrliche Einbindung aller Bezirksbewohnerinnen und Bezirksbewohner. Daher starten wir als neue Volkspartei Währing das größte Bürgerbeteiligungsprojekt des Bezirks“, erklärte Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Oliver Möllner bei der heutigen Pressekonferenz vor Ort. Gemeinsam mit Bezirksparteiobmann Johannes Schreiber, Bezirksparteiobmann-Stellvertreterin und Gemeinderätin Kasia Greco und Klubobfrau Beate Marx stellte Möllner die vier Themengruppen, mit der sich die Kampagne befasst, vor.



Neben einer Öffnung des Platzes nach außen und mehr Raum für Gastro stehen sichere Schulwege und eine optimale Verkehrsplanung im Fokus. „Der Aumannplatz ist ein wichtiger Verkehrsknoten im Bezirk. Hier treffen zwei Straßenbahnen und zwei Hauptstraßen auf mehrere Verkehrsachsen sowie auf Rad- und Fußwege. Wir wollen die Verkehrssicherheit erhöhen – nicht zuletzt, weil sich in der Umgebung etliche Schulen befinden“, hob Johannes Schreiber die notwendige Erhöhung der Sicherheit der Schulwege hervor. Ebenfalls zur Erhöhung der Sicherheit sollen dunkle Ecken am Platz entschärft werden. "Der Platz mit seinem Park liegt derzeit im Dornröschenschlaf. Beleben wir den Aumannplatz mit konsumfreien Plätzen, genauso wie mit mehr Raum für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Verbinden wir die Einkaufsstraße und den Platz“, so Kasia Greco. "Nur gemeinsam mit den Stimmen der Währingerinnen und Währinger können wir den Aumannplatz optimal umgestalten. Wir laden alle Menschen im Bezirk ein, ihre Ideen und Vorschläge für die Umgestaltung einzubringen!"

Diese Vorschläge können ab sofort auf www.deraumannplatz.at eingereicht werden. Die Ideen werden gesammelt und in regelmäßigen Abständen präsentiert. "Währing kann mehr. Die Aufenthaltsqualität am Aumannplatz hat enormes Potential. Schaffen wir einen neuen erholsamen Hotspot“, so Möllner abschließend.

