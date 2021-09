#dif21 Sommertour: Schön war’s #wieniezuvor

Das Festivalwochenende auf der Donauinsel kommt, der #dif21 Tourbus geht: Das war die #dif21 Sommertour, die gestern mit DELADAP zu Ende ging

Wien (OTS/SPW) - 40 Tage, 80 Acts und 120 Stopps – das war nach unvergesslichen sieben Wochen die #dif21 Sommertour. Der #dif21 Tourbus hatte ein enorm vielfältiges Programm an Bord: (Austro)Pop, Electronic, Hip Hop, modernes Wiener Lied, Rock, Kinderprogramm und sogar Klassik mit der Wiener Staatsoper brachten viele stimmungsvolle Momente in alle 23 Wiener Bezirke.

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der Veranstalterin SPÖ Wien: „Die #dif21 Sommertour war ganz nach dem diesjährigen Donauinselfest-Motto so unglaublich #wieniezuvor! Danke an ein großartiges Publikum, an alle Künstler*innen für ihre phänomenalen Konzerte und an alle Mitarbeiter*innen für ihre tolle Leistung! Die ganze Donauinselfest-Familie hat mitgeholfen, die Stopps nicht nur ausgelassen und fröhlich, sondern zugleich sicher zu gestalten – das ist die beste Grundlage für das Grande Finale auf der Donauinsel dieses Wochenende!“

#dif21 Sommertour durch ganz Wien

Bei seinen 120 Stopps besuchte der #dif21 Tourbus schöne Plätze in der ganzen Stadt, darunter auch ausgefallene Orte. Unvergesslich bleiben Konzerte beim Wiener Zentralfriedhof, dem Ehrenhof des Schloss Schönbrunns, der Freyung sowie bei den Samstagsspecials auf der Donauinsel.

„Wenn jemand eine Reise machen möchte, kann er das – mit der #dif21 Sommertour ging es quer durch die Stadt Wien, durch alle Grätzel, zu den Leuten und mit wunderbarer Musik quer durch alle Gemüsegärten. Zumindest, wenn man wie wir, das Privileg hatte, mit dem #dif21 Tourbus unterwegs zu sein. Livemusik im öffentlichen Raum für alle Menschen in dieser Stadt. Wenn es das nicht gebe, müssten wir es für 2022 erfinden. Danke für die Reise, lieber Bus!“, so Birgit Denk und Roman Gregory nach 40 Tagen als Moderator*innen am #dif21 Tourbus.



#dif21 Kidstour lässt Kinderherzen höherschlagen

40 Tage lang gab es im Rahmen der #dif21 Kidstour auch jede Menge Spiel, Spaß und Abwechslung für die jungen Stadtbewohner*innen. Jeweils mittwochs, freitags und samstags überraschte das #dif21 Tourbike der Wiener Kinderfreunde Familien in Wiener Parks. Zusätzlich gab es jeden Sonntag rund um den #dif21 Tourbus ein tolles Programm mit Robert Steiner, den Helfern Wiens, den Wiener Kinderfreunden und „Ich bin O.K.“. Es ist noch nicht vorbei: am Festivalsonntag erwartet alle Familien eine finale Show der #dif21 Kidstour – die Vorfreude ist groß!

Impfen bei der #dif21 Sommertour

Zum #dif21 Tourbus gesellte sich während der #dif21 Sommertour auch der Impfbus der Stadt Wien. Im Zuge der Zusammenarbeit der Stadt Wien und dem Donauinselfest gab es jeweils bei den Stopps am Mittwoch und jeden Samstag auf der Donauinsel die Möglichkeit eine COVID-19-Schutzimpfung ohne Anmeldung zu bekommen. Die Aktion wurde von den Stadtbewohner*innen gut genutzt. Auch beim Festivalwochenende geht das Angebot weiter und alle Teilnehmer*innen können sich kostenfrei und ohne Anmeldung impfen lassen.

Nichts verpassen mit dem #dif21 TV-Sommer

Bevor das große Donauinselfest steigt, ist der #dif21 Tourbus ein letztes Mal in Wien unterwegs. Diesmal mit Felix Kramer am Karlsplatz sowie am Karmelitermarkt und bei einem großen Electronic Special auf der Donauinsel – u.a. mit MÖWE. Einsteigen und los geht's!

Schalten Sie ein!

#dif21 TV-Sommer Sendung #6: Heute, am 17. September, um 21:30 Uhr auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

