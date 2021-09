5. Bezirk: Buch-Präsentation am 21.9. im „read!!ing room“



Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) empfiehlt Menschen mit Interesse an zeitgenössischer Literatur den Besuch einer Buch-Präsentation am Dienstag, 21. September. Die Vorstellung des Bandes „Knappe Titel“ fängt um 20 Uhr an. Verfasser dieses Werks sind die geschätzten Wiener Autoren Armin Baumgartner und Rudolf Kraus. Die Schriftsteller rezitieren Texte aus ihrem Buch und stehen den Anwesenden für Gespräche zur Verfügung. „Ein Dialog in Lyrik und Prosa“ mit feinen Facetten ist im Vereinslokal zu vernehmen. Auch ernste Themen kommen zur Sprache. „Kulturbeiträge“ der Zuhörerschaft sind an dem Abend erwünscht (Vorschlag: 5 Euro). Um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien wird ersucht. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42. Reservierungen per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Das Buch „Knappe Titel“ von Armin Baumgartner und Rudolf Kraus ist im „Verlagshaus Hernals“ erschienen. Die 192 Seiten starke Publikation kostet 22,90 Euro (ISBN 978-3-903442-03-0). Nähere Informationen zu dem Band sind beim Verlag einzuholen: Telefon 923 19 38 und E-Mail office@verlagshaus-hernals.at.

Allgemeine Informationen:

Verlagshaus Hernals: www.verlagshaus-hernals.at

Schriftsteller und Poet Rudolf Kraus: www.rudolfkraus.at

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.readingroom.at

Kulturelle Aktivitäten im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

