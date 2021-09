Neuer Kindergarten mit Tagesbetreuungseinrichtung in Hadres eröffnet

LR Teschl-Hofmeister gratuliert zum neuen Bildungs- und Betreuungsstandort

St. Pölten (OTS/NLK) - Diese Woche konnte die Marktgemeinde Hadres unter Beisein von Bildungs- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ihren neuen Kindergarten und ihre neue Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinkinder eröffnen. „Es freut mich, dass wir den neuen Kindergarten und die neue Tagesbetreuungseinrichtung gemeinsam eröffnen können. Das Land Niederösterreich ist gemeinsam mit den niederösterreichischen Gemeinden sehr darum bemüht, das Betreuungsangebot für Kinder im gesamten Bundesland auszubauen und zu erweitern. Danke auch an die Marktgemeinde Hadres, dass sie mit den neuen Betreuungsmöglichkeiten den Bedürfnissen der Familien in der Gemeinde nachgekommen ist“, gratuliert Bildungs- und Familien-Landesrätin Teschl-Hofmeister zur Eröffnung.

Der dreigruppige Kindergarten und die eingruppige Tagesbetreuungseinrichtung wurden im letzten Jahr am Standort der Volksschulsiedlung neu errichtet. Im vergangenen Bildungsjahr besuchen rund 60 Kinder den neuen Kindergarten und zehn Kinder wurden in der Tagesbetreuungseinrichtung betreut. Die starke Nachfrage nach Kleinkindbetreuungseinrichtungen ist im gesamten Land Niederösterreich deutlich spürbar, wie die Landesrätin erklärt: „Mit einer Betreuungsquote von 25,9 Prozent bei Kindern von bis zu zwei Jahren, sind wir auch in diesem Bereich in die richtige Richtung unterwegs, denn wir merken, dass der Bedarf in diesem Betreuungsbereich steigt. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir im Rahmen des blau-gelben Familienpakets gemeinsam mit den Gemeinden 35 neue Standorte geschaffen und das Angebot damit von 281 Einrichtungen auf 316 Tagesbetreuungseinrichtungen deutlich erhöht“, so die Landesrätin. Und auch die Zahl der betreuten Kindergartenkinder in Niederösterreich ist seit Jahren konstant hoch. „Mit 97,3 Prozent der 3- bis 5-jährigen Kinder in einer institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung liegen wir an der Spitze der Bundesländer und deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von aktuell 93 Prozent, was die Betreuung in dieser Altersgruppe betrifft“, so Teschl-Hofmeister.

