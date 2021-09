Malteser Hospitaldienst Austria verleiht Verdienstmedaille an Ralf-Wolfgang Lothert, Mitglied der Geschäftsleitung von JTI Austria

Wien (OTS) - Im Rahmen einer feierlichen Übergabe im St. Johanns Club am 16. September 2021 verlieh der Malteser Hospitaldienst Austria (MHDA) die Verdienstmedaille in Gold an Ralf-Wolfgang Lothert, Mitglied der Geschäftsleitung von JTI Austria. „Ich nehme diese Auszeichnung im Namen von JTI Austria und all unseren Mitarbeiter*innen sehr gerne entgegen. Wir sind stolz und dankbar für die Anerkennung unseres jahrelangen Engagements im sozialen Bereich“, so Lothert.

Die Verdienstmedaille in Gold ist die höchste Auszeichnung, die der Malteser Hospitaldienst Austria zu vergeben hat. „Wir freuen uns sehr, dass wir Ralf-Wolfgang Lothert für die Unterstützung unserer Tätigkeiten durch JTI Austria mit diesem selten verliehenen Ehrenzeichen unseren herzlichsten Dank ausdrücken können“, so Richard Wittek-Saltzberg, Kommandant der MALTESER.

Lothert sieht die Würdigung als Sichtbarmachen von gesellschaftlichem Engagement österreichischer Unternehmen. „Als heimisches Traditionsunternehmen ist es uns ein großes Anliegen, soziale Inklusion auf allen Ebenen zu fördern und entsprechende Projekte als langfristiger Kooperationspartner begleiten zu dürfen. Wir sehen uns als Ermöglicher und möchten in diesem Bewusstsein einen Beitrag leisten. Um dies zu erreichen, werden Projekte und Aktivitäten in den Bereichen Kunst & Kultur, Barrierefreiheit, Armutsbekämpfung sowie Erwachsenenbildung umgesetzt. Es ist mir daher auch ein großes Anliegen, mich bei JTI Austria für die Möglichkeit zu bedanken, solch ein Programm aufzubauen, mit dem Institutionen wie die MALTESER bei ihrer so wichtigen Arbeit unterstützt werden können“, sagt Lothert und ergänzt: „Diese Verdienstauszeichnung symbolhaft für das Unternehmen anzunehmen ist mir eine große Ehre.“

Über JTI

JTI ist ein Mitglied der Japan Tobacco-Unternehmensgruppe, eines führenden internationalen Tabakunternehmens. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 120 Ländern operativ tätig und beschäftigt etwa 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2007 gehört Austria Tabak zur Unternehmensgruppe, für JTI Austria sind über 400 Mitarbeiter im Wiener Büro, im Außendienst, dem Forschungs- und Entwicklungslabor und dem unabhängigen Großhandel beschäftigt. Weitere Informationen auf www.jti.com/Austria bzw. www.jti.com

Über den Malteser Hospitaldienst Austria (MHDA)

Seit ihrer Gründung 1956 durch den Malteser-Ritter-Orden haben sich die MALTESER zur größten rein ehrenamtlichen Rettungs- und Behindertenbetreuungsorganisation in Österreich entwickelt. Arme, notleidende, kranke und verlassene Menschen stehen im Mittelpunkt der von christlicher Nächstenliebe getragenen Tätigkeit der MALTESER. Die über 1.000 aktiven ehrenamtlichen Mitglieder nehmen sich im Bereich der Sozialarbeit und Behindertenbetreuung in persönlicher Zuwendung um alte, behinderte und bedürftige Menschen an oder helfen im Sanitäts- und Rettungsdienst und der Katastrophenhilfe. Spenden an den MALTESER Hospitaldienst sind von der Steuer absetzbar.

Rückfragen & Kontakt:

Ralf-Wolfgang Lothert

JTI Austria

Tel.: 01/ 313 42 - 0

E-Mail: ralf-wolfgang.lothert @ jti.com