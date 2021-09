MAX Burgers nutzt Kundendatenplattform von mParticle

New York (ots/PRNewswire) - Das beliebte Schnellrestaurant entwickelt Personalisierung weiter und verbessert die Kundenerfahrung

mParticle, die größte unabhängige Kundendatenplattform, hat heute bekannt gegeben, dass MAX Burgers, Schwedens beliebteste Restaurantkette, mParticle als seine Kundendatenplattform (CDP) ausgewählt hat. Nach einer gründlichen Auswertung des CDP-Marktes hat sich MAX Burgers für mParticle entschieden, um seine Personalisierungsinitiativen weiterzuentwickeln und das Kundenerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Privatsphäre der Verbraucher zu schützen und behördliche Vorschriften wie die DSGVO zu unterstützen.

MAX Burgers ist eine der beliebtesten Restaurantketten in Schweden und führend auf dem Markt. MAX Burgers betreibt über 170 Restaurants weltweit, ist wiederholt für die hohe Kundenzufriedenheit ausgezeichnet worden und belegte in allen Geschmackstests auf ganzer Linie den ersten Platz. Da die Schnellrestaurant-Branche zunehmend umfangreich in ein hybrides physisch-digitales Kundenerlebnis zu investieren, wenden sich Branchenpioniere wie MAX Burgers Technologielösungen wie mParticle zu, um innovative digitale Erlebnisse zu schaffen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

"Personalisierung in allen Formen wird immer wichtiger. Der klare Fokus von mParticle auf Mobilfunktionen und die tiefgreifende Erfahrung in der Schnellrestaurant-Branche passen perfekt zu MAX Burgers und unseren strategischen Prioritäten", betonte Maria Ziv, Marketingleiterin bei MAX Burgers. "Die Implementierung von mParticle ist die wichtigste Grundlage unserer Kundendatenstrategie, denn wir möchten weiterhin in die Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses für unsere Gäste in Schweden und auf der ganzen Welt investieren."

MAX Burgers legt seinen Fokus auf ein verbessertes Gästeerlebnis und wird mParticle dazu nutzen, die Personalisierung in der MAX Mobile App zu verbessern, die Kommunikation kundenfreundlicher zu gestalten und den Kaufprozess zu vereinfachen. MAX Burgers wird mParticle als zentralen, DSGVO-konformen Speicher für Kundendaten bereitstellen, der die Möglichkeit bietet, Daten über alle Kundenkanäle - mobil, im Web und im Restaurant - zu organisieren und auf eine einzige Echtzeitansicht jedes Kunden zuzugreifen.

"Der Fokus auf Qualität hat MAX Burgers an die Spitze der Branche gebracht. Mit mParticle kann das Unternehmen die Messlatte jetzt höher legen und jedem einzelnen Kunden ein qualitativ hochwertiges Erlebnis bieten", so Dave Myers, Mitbegründer und COO von mParticle. "Die CDP von mParticle bietet die grundlegende Kundendateninfrastruktur und die Compliance-Funktionen, die erforderlich sind, um diesem Versprechen immer wieder neu gerecht zu werden."

