CGTN: Chinas Sportbegeisterung geht mit der Eröffnung der "Mini-Olympiade" weiter

Peking (ots/PRNewswire) - Die Sportbegeisterung in China erreichte am Mittwochabend einen neuen Höhepunkt, als in Xi?an, der Hauptstadt der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi, die wichtigste Multisportveranstaltung des Landes eröffnet wurde.

"Ich erkläre die 14. Nationalen Spiele der Volksrepublik China für eröffnet", verkündete der chinesische Präsident Xi Jinping bei der Eröffnungsfeier der alle vier Jahre stattfindenden Spiele, die auch als Chinas "Mini-Olympiade" bezeichnet werden

Das Ereignis findet inmitten eines vollen nationalen Sportkalenders statt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio, die von Juli bis August stattfanden, gewann China 38 Gold-, 32 Silber- und 18 Bronzemedaillen und erreichte damit die gleiche Anzahl an Goldmedaillen wie bei den Olympischen Spielen in London 2012 und erzielte damit das beste Ergebnis bei einer Olympiade in Übersee. Bei den Paralympischen Spielen in Tokio, die Anfang des Monats zu Ende gingen, hat das Land mit 207 Medaillen (96 Gold-, 60 Silber- und 51 Bronzemedaillen) den Medaillenspiegel angeführt.

Außerdem wird Peking im kommenden Februar die Olympischen Winterspiele ausrichten und damit die erste Stadt sein, die sowohl Sommer- als auch Winterolympiaden ausrichtet.

Wahrer Champion

Die 1959 eingeweihten Nationalen Spiele sind die prestigeträchtigste inländische Sportgala in China. Die 14. Nationalen Spiele stehen unter dem Motto "Spiele für alle, gemeinsam im Denken und Handeln" und umfassen insgesamt 54 Sportarten und 595 Veranstaltungen, von denen 35 Sportarten und 410 Veranstaltungen für Spitzensportler und die übrigen für Breitensportprogramme bestimmt sind.

Mehr als 12 000 Athleten aus den Provinzen, Gemeinden und autonomen Regionen Chinas, den Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macao, dem Produktions- und Baukorps von Xinjiang und bestimmten Sportverbänden werden an den Spielen teilnehmen, die bis zum 27. September dauern.

Es war das dritte Mal, dass Präsident Xi an der Eröffnungsfeier der Spiele teilnahm, seit er 2013 chinesischer Präsident wurde.

Er ist ein begeisterter Sportfan und interessiert sich für eine Vielzahl von Sportarten, darunter Fußball, Volleyball und Schwimmen. Bei seinen Aktivitäten im In- und Ausland steht der Sport ganz oben auf seiner Agenda. Er besuchte die Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, traf sich mit Vertretern des chinesischen Frauen-Volleyballteams, nahm an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi teil und sah sich ein Jugendfußballspiel in Deutschland an.

Er hat auch mit den wichtigsten Sportfunktionären der Welt gesprochen, wie dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, dem Präsidenten der Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Gianni Infantino, und dem Präsidenten des Internationalen Basketballverbandes (FIBA), Horacio Muratore.

"Präsident Xi ist ein echter Champion, und ich möchte ihm eine Reihe von Medaillen überreichen, weil er eine klare Vorstellung von der wichtigen Rolle des Sports in der Gesellschaft und der Bedeutung des Sports für die Bildung der jungen Menschen hat. In dieser Hinsicht ist er also der wahre Olympiasieger für die Jugend", sagte Bach vor Reportern, als Xi 2017 den IOC-Sitz in Lausanne (Schweiz) besuchte.

Sportliches Kraftpaket

Seit dem Gewinn seiner ersten olympischen Goldmedaille im Jahr 1984 hat China bemerkenswerte Fortschritte im Sport gemacht - nicht nur bei Wettkämpfen, sondern auch bei Hunderten von Millionen von einfachen Chinesen.

Die Austragung großer internationaler Sportereignisse, darunter die Asienspiele 1990 in Peking, die Olympischen Spiele 2008 in Peking und die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2015, hat die Begeisterung für den Sport in der Öffentlichkeit stark gefördert, ebenso wie die Entwicklung professioneller Sportligen in China.

Präsident Xi hat bei vielen Gelegenheiten sein Verständnis für den Sport erläutert und sich an die Spitze der Bemühungen gestellt, das Land in ein sportliches Kraftzentrum zu verwandeln, ein Ziel, das er als Teil des chinesischen Traums der nationalen Verjüngung bezeichnete.

"Der Sport ist ein wichtiger Indikator für die gesellschaftliche Entwicklung und den menschlichen Fortschritt und ein wichtiger Ausdruck der nationalen Stärke und des gesellschaftlichen Zusammenhalts", sagte er bei einem Treffen mit IOC-Präsident Bach in Nanjing 2014.

Während seines Treffens mit FIBA-Präsident Muratore im Jahr 2019 sagte Xi, dass der Sport ein wichtiger Bestandteil des Wohlstands in China und des gesunden und glücklichen Lebens der Menschen sei.

Nachdem Peking den Zuschlag für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2022 erhalten hatte, rief Xi dazu auf, mehr als 300 Millionen Menschen im ganzen Land für den Wintersport zu begeistern.

Die Nationalen Spiele und die bevorstehenden Olympischen Winterspiele werden zu neuen Meilensteinen auf Chinas Weg zu einer vollwertigen globalen Sportmacht.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-16/China-s-fervor-for-sports-continues-with-opening-of-mini-Olympics--13AThvbuswM/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=g73idx3u5B8

Rückfragen & Kontakt:

Jiang Simin

+86-188-2655-3286

cgtn @ cgtn.com