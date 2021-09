Proman begrüßt den Vorstoß Großbritanniens, die Schifffahrt bis 2050 völlig emissionsfrei zu machen

Wollerau, Schweiz (ots/PRNewswire) - Ehrgeizigere Ziele und ein wachrüttelnder Ansatz für die Berechnung der Emissionen sind unerlässlich, um den weltweiten Übergang zu einer sauberen Schifffahrt zu beschleunigen

Proman hat die von Verkehrsminister Grant Shapps am 13. September 2021 angekündigte Verpflichtung der britischen Regierung begrüßt, sich für ein weltweit führendes absolutes Null-Ziel für internationale Schiffsemissionen bis 2050 einzusetzen.

Dieses Ziel, das im Rahmen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) vereinbart werden müsste, trägt der Tatsache Rechnung, dass es bei der Verringerung der Schifffahrtsemissionen nicht nur um die Reduzierung von Kohlendioxid (CO2) geht.

Von den ca. 3 % der weltweiten Treibhausgasemissionen des Sektors entfällt ein erheblicher Teil dieser geschätzten 1 Milliarde Tonnen1 pro Jahr auf Schwefeloxide (SxOy), Stickoxide (NOx) und Feinstaub, die alle nachweislich Auswirkungen auf die Luftqualität und die öffentliche Gesundheit haben.2

Der globale Schifffahrtssektor und die Regulierungsbehörden müssen jetzt Entscheidungen über die Kraftstoffe und Technologien treffen, die erforderlich sind, um die bestehenden IMO-Ziele für 2030 und 2050 zu erreichen.

Einige der größten Schifffahrtsunternehmen der Welt haben sich in diesem Jahr für Methanol als führenden alternativen Schiffskraftstoff der Zukunft ausgesprochen. Dazu gehören die jüngste Bestellung von acht neuen Schiffen mit Methanolantrieb durch Maersk und die erheblichen Investitionen der führenden Motorenhersteller MAN und Wartsila in Methanolflotten und -technologie.

Als Schiffskraftstoff hat Methanol den großen Vorteil, dass es alle Schiffsemissionen drastisch - und in einigen Fällen sofort - reduzieren kann. Es spielt daher eine wichtige Rolle bei der Erreichung des Ziels der britischen Regierung, 2050 absolut emissionsfrei zu sein.

Dank seiner sauberen Verbrennungseigenschaften können Schiffseigner, die auf Methanolkraftstoff umsteigen, SxOy und Partikel sofort eliminieren und die NOx-Emissionen um über 60 % senken. Aus Erdgas hergestelltes Methanol bietet eine anfängliche CO2-Einsparung von 10-15 %, die bei Verwendung von erneuerbarem Methanol auf über 90 % ansteigt. Methanol ist außerdem sicher in der Handhabung, weltweit verfügbar und verfügt über eine bewährte Motorentechnologie.

In seiner Rede auf dem diesjährigen Argus Methanol Forum sagte David Cassidy, Geschäftsführer von Proman:

"Derzeit werden zwar nur kleinere Mengen an erneuerbarem Methanol produziert, aber bei steigender Nachfrage kann die Produktion von erneuerbarem Methanol schnell gesteigert werden. Je mehr Anlagen gebaut werden und je mehr Kapital in die Produktion von erneuerbarem Methanol fließt, desto kosteneffizienter werden die zugrunde liegenden Technologien und Ausrüstungen und desto wettbewerbsfähiger wird der Preis für erneuerbares Methanol. Der gesamte Prozess kann unsere Weltwirtschaft massiv ankurbeln, neue zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig die Emissionen senken und die Umweltbelastung verringern. Das ist sicherlich eine Win-Win-Situation."

David Cassidy begrüßte die Zusage der britischen Regierung, bis zum Jahr 2050 auf eine absolute Emissionsfreiheit in der Schifffahrt hinzuarbeiten, und forderte weitere Regulierungs- und Regierungsmaßnahmen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für sauberere alternative Kraftstoffe zu schaffen:

"Die globale Energiewende hat die Tür für Alternativen zu herkömmlichen Kraftstoffen geöffnet. Es gibt keine Einzellösung oder ein Patentrezept, und wir müssen die Tür für eine offene Kraftstoffnorm offen halten, damit alle Lösungen zusammenwirken können. Aber jetzt in Methanol zu investieren, bedeutet einen reibungsloseren und schnelleren Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft.

Als Industrie brauchen wir gesetzgeberische Maßnahmen, um die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern und die Einführung von Methanol zu fördern. Die Probleme der Preisgestaltung müssen angegangen werden, und Kohlenstoffsteuern auf fossile Brennstoffe sollten Teil der Lösung sein. Die Berechnung der Emissionen auf einer Well-to-Wake-Basis ist von entscheidender Bedeutung, um ähnliche Vergleiche zwischen künftigen Kraftstoffen zu ermöglichen, anstatt die Emissionen weiter nach vorne zu verlagern. Wir brauchen die Entwicklung internationaler Zertifikate, um ein echtes 'Book and Claim'-System zu ermöglichen, denn das wird für die Akzeptanz von Methanol als Kraftstoff auf breiter Ebene entscheidend sein. Und wir müssen unbedingt standardisieren, wie wir alle ESG-Kennzahlen berichten."

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

Informationen zu Proman:

Proman ist ein integriertes Energieunternehmen und der zweitgrößte Methanolhersteller der Welt.

Proman hat seinen Hauptsitz in der Schweiz, verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Trinidad und Oman und expandiert derzeit nach Mexiko. Proman ist ein weltweit führendes Unternehmen für Methanol, Düngemittel und andere Produkte wie Melamin und verfügt über umfassende Erfahrung im Betrieb von petrochemischen Anlagen, im Bau von petrochemischen Anlagen und Kraftwerken, in Marketing und Logistik sowie im Projektmanagement.

Proman engagiert sich für die Entwicklung von nachhaltigem Methanol und Ammoniak als saubere Alternativen zu fossilen Brennstoffen, die einen Weg zur drastischen Senkung der Emissionen bei der Stromerzeugung, im Überlandverkehr, in der Schifffahrt und in der Industrie bieten.

Im Juni 2021 schloss Proman eine Vereinbarung über den Bau von zwei weiteren 49.900-Tonnen-Methanol-Dual-Fuel-MR-Tankern ab, womit sich die Gesamtinvestition in methanolbetriebene Schiffe auf sechs Neubauten erhöht.

Erfahren Sie hier mehr über unsere Arbeit entlang der Lieferkette für saubere Schifffahrt https://www.proman.org/methanol-as-a-marine-fuel/

1 https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/Fourth IMO GHG Study 2020 - Full report and annexes.pdf

2 Laut dem Clean Maritime Plan des britischen Verkehrsministeriums, der im Juli 2019 veröffentlicht wurde, entfielen 11 % der gesamten NOx-Emissionen des Vereinigten Königreichs, 2 % der PM2,5-Primäremissionen und 7 % der SO2-Emissionen auf den Inlandsverkehr https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/815664/clean-maritime-plan.pdf

