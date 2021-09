Häuser zum Leben beim Wiener Gesundheitspreis 2021 ausgezeichnet

Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) gewinnt mit Initiativen für LGBTQI*-Senior*innen und –Mitarbeiter*innen den 2. Platz beim Wiener Gesundheitspreis 2021

Wien (OTS) - Im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz am 14.09. wurde auch der Wiener Gesundheitspreis im Rathaus vergeben. Das Projekt „Regenbogen überm KWP“, das sich mit der Schaffung einer offen LGBTQI*-freundlichen Atmosphäre beschäftigt, wurde dabei in der Kategorie „Einrichtungen und Organisationen“ mit dem 2. Platz ausgezeichnet.

Projektleiter*in Geraldine Smetazko zeigt sich hocherfreut über diese Anerkennung: „Dieser Preis ist ein toller und wichtiger Schritt für die Sichtbarmachung queerer Senior*innen und er bestätigt uns auf unserem Weg.“ Auch Geschäftsführer Christian Hennefeind, betont den Stellenwert der Diversitätsarbeit im KWP und freut sich über den Preis für dieses Projekt: „Vielfalt im Unternehmen zu haben und zu leben ist sehr wichtig. Gerade die Generation, die derzeit bei uns wohnt hier sichtbar zu machen und sensibel damit umzugehen ist ein starker Beitrag zur Normalisierung des Themas. Ich freue mich schon auf viele neue Ideen, die hier weiterentwickelt werden.“

Das KWP bietet bereits seit drei Jahren diverse Angebote für Menschen die sich der Queer-Community zugehörig fühlen. Rund ums Jahr engagiert sich das KWP mit seinen 30 Häusern zum Leben und 150 Pensionist*innenklubs für LGBTQI*- Bewohner*innen, -Besucher*innen und -Mitarbeiter*innen. Was vor drei Jahren als Arbeitsgruppe begann, manifestiert sich heute in einem ganzjährigen Klub-Programm, Präsenz von Info-Ständen bei Straßenfesten und Paraden, der Pride-Fahne vor den 30 Häusern sowie einer Fachexpert*in für Diversität im Personalbereich.

Dieses Engagement gefiel heuer bereits zuvor den Fach-Juror*innen vom Österreichischer Verwaltungspreis 2021. Mit dem Regenbogen.Treff haben die PensionistInnenklubs der Stadt in diesem Jahr die Auszeichnung in der Kategorie „Diversity, Gender und Integration“ gewonnen. Die PensionistInnenklubs für die Stadt Wien setzen mit ihrem Treffpunkt für SeniorInnen und FreundInnen der LGBTQI* Commutity 60plus ein Zeichen für mehr Toleranz und Gemeinschaft. „Der Regenbogen.Treff ist ein Ort für alle, die gerne in bunter Vielfalt leben“, so Madlena Komitova, Bereichsleiterin PensionistInnenklubs.

Der Österreichische Verwaltungspreis wird jährlich von der Sektion III – Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport vergeben und richtet sich an alle Organisationen des öffentlichen Dienstes in Österreich. Eine Expert*innen-Jury wählte schließlich die Siegerprojekte entsprechend der unterschiedlichen Unterkategorien aus. Den Preis nahm der Initiator Markus Gebhardt, Teamleitung der Bezirke 6, 7 und 8 als Schirmherr des Regenbogen.Treffs der PensionistInnenklubs entgegen: „Diese Auszeichnung nehmen wir als Ansporn weiterhin ein interessantes Programm für SeniorInnen zu bieten und das Miteinander zu fördern.“

KLUB+ Regenbogen.Treff

Datum: jeden letzten Freitag des Monats



Ort: PK Gumpendorferstraße



Kontakt: 01/ 313 99 170 112

Datum: 24.09.2021, 13:00 - 17:00 Uhr

Ort: Pensionistenklub Gumpendorfer Straße

Pensionistenklub Gumpnedorfer Straße, Wien, Österreich

Url: https://kwp.at/pensionistenklubs/unsere-klubs-2/unsere-klubs/regenbogen-treff/

Informieren Sie sich über die Diversität des KWP Gelebte Diversität ist im KWP gelungener Alltag! Selbstbestimme Lebensräume und Arbeits-Welten für LGBTQI*

